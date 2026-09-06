Потеря 2 миллионов долларов из-за фальшивой ссылки от ChatGPT

·3·Технологии
Потеря 2 миллионов долларов из-за фальшивой ссылки от ChatGPT

Один из криптоинвесторов потерял более 2,1 миллиона долларов из-за уязвимости безопасности, возникшей при использовании сервиса искусственного интеллекта. Этот инцидент, на который обратило внимание издание Те Crypto Тимес, еще раз подчеркивает важность строгого соблюдения правил кибербезопасности при использовании современных технологий и нейросетей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает Те Crypto Тимес со ссылкой на данные блокчейн-исследователя ВАЛ, чрезвычайное происшествие с крупными финансовыми потерями произошло 12 июня 2026 года. Пострадавший, известный в социальной сети Кс (бывший Twitter) под псевдонимом Алекс, отправил в ChatGPT запрос на русском языке о том, где можно обменять токены сФЛР экосистемы Фларе на токены ВФЛР.

Среди ответов нейросети оказалась ссылка, ведущая на поддельную копию популярного криптосервиса Скептре, визуально идентичную оригиналу. Пострадавший подключил к этому ресурсу свой криптокошелек и подписал контракт «унлимитед аппрове», который дает смарт-контракту право распоряжаться токенами без подтверждения каждой отдельной операции.

Движение украденных средств и попытки замести следы

Спустя несколько секунд злоумышленники, используя функцию трансферФром, вывели с аккаунта пользователя около 1,9 миллиона токенов ФКсРП. По рыночному курсу на тот момент украденные активы составляли около 2,1 миллиона долларов или почти 180 миллионов рублей. По расчетам, объем украденных токенов составил 1,3% от общего количества ФКсРП в обращении.

Для справки: токен ФКсРП — это специальный актив, созданный на базе КсРП для использования в ДеФи-экосистеме Фларе. Согласно предварительному расследованию, проведенному блокчейн-исследователем ВАЛ, через инфраструктуру, связанную с этой атакой, было похищено в общей сложности более 2,2 миллиона долларов.

Специалисту удалось отследить дальнейшее движение части украденной криптовалюты. По его данным, незаконно присвоенные средства были обменены на токены DAI и Ethereum через такие платформы, как ОпенОкеан, а затем распределены по нескольким кошелькам. Чтобы скрыть следы, преступники направили часть украденных средств, а именно 50 ETH, в сервис Торнадо Каш, что значительно усложнило отслеживание последующих транзакций.

Обращение пострадавшего и дальнейшие выводы

После инцидента пострадавший обнародовал данные о транзакциях и адресах кошельков в надежде найти украденные средства. Однако этим воспользовались другие мошенники, которые стали писать ему с обещаниями вернуть криптовалюту за вознаграждение. Алекс призвал других пользователей ни в коем случае не доверять подобным сомнительным предложениям.

После случившегося исследователь ВАЛ отправил в ChatGPT аналогичные запросы на нескольких языках, но получить ту же самую фальшивую ссылку ему не удалось. Пока остается неизвестным, как именно мошеннический ресурс попал в ответы нейросети.

ChatGPTКриптовалютаКибербезопасностьМошенничествоБлокчейн
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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