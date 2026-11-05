Скандальное видео закончилось 7 сутками ареста: блогер Нилуфар Хамидова предстала перед судом

Блогер Нилуфар Хамидова, известная своим видеороликом, вызвавшим широкое общественное обсуждение и серьезные протесты в социальных сетях, была привлечена к административной ответственности. Суды города Ташкента опубликовали официальную информацию по делу, рассмотренному в Юнусабадском районном суде по уголовным делам.

Согласно решению суда, 48-летняя блогер была признана виновной в совершении административного правонарушения по статье «мелкое хулиганство», и ей было назначено наказание в виде административного ареста.

Решение суда и мера наказания: 7 суток административного ареста

Согласно информации, предоставленной пресс-службой судов города Ташкента:

Статья и обвинение: Суд признал Нилуфар Хамидову виновной по статье 183 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан (мелкое хулиганство);

Назначенное наказание: С учетом степени тяжести и обстоятельств правонарушения ей было назначено 7 суток административного ареста.

Развитие событий: Спорное видео и реакция правоохранительных органов

Подробности инцидента и процесс расследования проходили следующим образом:

Ролик, распространившийся в сетях: Ранее необычное видео, снятое блогером на улицах Ташкента и размещенное в социальных сетях, вызвало резкую критику среди пользователей. Осталось неизвестным, что именно она хотела прорекламировать или какую цель преследовала в видео;

Проверка органов внутренних дел: По данному факту сотрудниками территориальных органов внутренних дел было незамедлительно проведено расследование, и действиям блогера была дана правовая оценка;

Извинения: В ходе расследования блогер признала свою вину и попросила прощения у общественности: «Прошу прощения. Больше не буду выпускать такой контент», — подчеркнула она.

Правоохранительные органы усиливают контроль за случаями распространения в социальных сетях контента, противоречащего общественному порядку и национальным ценностям.