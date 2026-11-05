Скандальное видео закончилось 7 сутками ареста: блогер Нилуфар Хамидова предстала перед судом
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- Блогер Нилуфар Хамидова была приговона к 7 суткам административного ареста за видеоролик, вызвавший протесты в социальных сетях.
- Юнусабадский районный суд по уголовным делам признал 48-летнюю блогерку виновной по статье 183 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан за мелкое хулиганство.
- В ходе расследования Нилуфар Хамидова признала совершенное правонарушение и принесла извинения перед общественностью.
Блогер Нилуфар Хамидова, известная своим видеороликом, вызвавшим широкое общественное обсуждение и серьезные протесты в социальных сетях, была привлечена к административной ответственности. Суды города Ташкента опубликовали официальную информацию по делу, рассмотренному в Юнусабадском районном суде по уголовным делам.
Согласно решению суда, 48-летняя блогер была признана виновной в совершении административного правонарушения по статье «мелкое хулиганство», и ей было назначено наказание в виде административного ареста.
Решение суда и мера наказания: 7 суток административного ареста
Согласно информации, предоставленной пресс-службой судов города Ташкента:
Статья и обвинение: Суд признал Нилуфар Хамидову виновной по статье 183 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан (мелкое хулиганство);
Назначенное наказание: С учетом степени тяжести и обстоятельств правонарушения ей было назначено 7 суток административного ареста.
Развитие событий: Спорное видео и реакция правоохранительных органов
Подробности инцидента и процесс расследования проходили следующим образом:
Ролик, распространившийся в сетях: Ранее необычное видео, снятое блогером на улицах Ташкента и размещенное в социальных сетях, вызвало резкую критику среди пользователей. Осталось неизвестным, что именно она хотела прорекламировать или какую цель преследовала в видео;
Проверка органов внутренних дел: По данному факту сотрудниками территориальных органов внутренних дел было незамедлительно проведено расследование, и действиям блогера была дана правовая оценка;
Извинения: В ходе расследования блогер признала свою вину и попросила прощения у общественности: «Прошу прощения. Больше не буду выпускать такой контент», — подчеркнула она.
Правоохранительные органы усиливают контроль за случаями распространения в социальных сетях контента, противоречащего общественному порядку и национальным ценностям.
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