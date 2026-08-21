Специалистов по кибербезопасности попытались обмануть с помощью фальшивой конференции

Атаки на специалистов по кибербезопасности часто заканчиваются для хакеров неудачей, поскольку представители этой сферы умеют быстро выявлять любые угрозы. Тем не менее недавно неизвестные злоумышленники попытались обмануть ряд экспертов под видом криптовалютного мероприятия накануне крупных американских конференций по безопасности Блак Хат и Деф Кон. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным TechCrunch и компании Хунтресс, мошенник выдавал себя за сотрудника ведущего криптовалютного новостного сайта и искал жертв через платформу Кс (бывший Twitter). Злоумышленник связывался с потенциальными целями в публичных ответах и личных сообщениях (ДМ), пытаясь побудить их установить вредоносное ПО с помощью документов Google Docs.

Фальшивое мероприятие и сложная ловушка

Согласно подробностям, опубликованным специалистами Хунтресс, один из сотрудников компании заметил подозрительную активность и продолжил общение, чтобы выяснить истинные намерения мошенников. Злоумышленники писали на ломаном английском, интересовались планами собеседника посетить мероприятие и упоминали специальную конференцию, якобы организованную известным криптовалютным ресурсом.

Затем в ходе общения была отправлена легитимная ссылка на Google Док, представленная как документ с планом фальшивой конференции. В документе отображалась специальная боковая панель (сидебар), сообщавшая пользователю, что файл якобы зашифрован и защищён. Главной целью было заставить жертву ввести предоставленный мошенниками фальшивый ключ шифрования.

Методы распространения вредоносного ПО

Согласно анализу Хунтресс, ввод ключа был началом процесса, который в зависимости от используемой операционной системы приводил к установке вредоносного ПО для macOS или Windows. Чтобы боковая панель выглядела убедительно, злоумышленник использовал платформу Google Апп Скрипт. Она позволяет разработчикам настраивать интерфейс Google Docs с помощью меню и панелей.

В ходе атаки хакер пытался распространить следующие вредоносные инструменты:

Программу-инфостилер для кражи данных, предназначенную для компьютеров Apple

Специально модифицированный инструмент мониторинга удалённого рабочего стола для Windows

Фальшивый установщик криптовалютного кошелька Ledger

Как выяснилось, владелец аккаунта, организовавший эту кампанию, не ответил на запрос TechCrunch о комментарии. Хотя государственные хакеры и северокорейские группы уже атаковали специалистов по кибербезопасности, на этот раз попытка выглядела немного убедительнее благодаря использованию легитимных сервисов и документов Google. Пока Google не выступила с официальным заявлением по поводу этого инцидента или похожих кампаний.