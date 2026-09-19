Скрытый «бункер» в частной школе: схема фальсификации международных сертификатов САТ

Вокруг системы образования Узбекистана и стандартов международных экзаменов раскрыто беспрецедентное технологическое преступление. В ходе специального оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления Службы государственной безопасности по Ташкентской области и Главного управления внутренних дел области, пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконной выдаче международных сертификатов «САТ» (математика и английский язык), дающих право на льготное поступление в высшие учебные заведения. Удивительно, но за этой высокотехнологичной мошеннической схемой стояли не уличные хулиганы, а студенты ташкентского филиала престижного европейского университета, а также талантливая молодежь, обучающаяся в филиале вуза ведущего азиатского государства.

Члены группы организовали специальный скрытый «бункер» в здании одной из частных школ, расположенных в Яшнабадском (Янгхаётском) районе, и незаконно проникли в экзаменационную систему. Специалист общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на сфере IT, взломал программное обеспечение и обеспечил дистанционное получение тестовых вопросов, а студенты решали вопросы в онлайн-режиме вместо реальных кандидатов. Стоимость сертификата была установлена в размере 1,5 тыс. долларов США за каждого кандидата, а платежи принимались через криптокошельки с целью не оставлять следов.

Как же было осуществлено тайное подключение к платформе САТ, обладающей системами безопасности международного уровня, сколько людей успело стать студентами обманным путем и какое суровое наказание ждет пойманную «умную» молодежь?

«Бункер в Янгхаюте и ставка в 1 500 долларов»: Детали оперативного расследования

Основные факты преступной сети, разоблаченной СГБ и ГУВД:

Преступная группа из числа талантливых студентов: Основной костяк группы составляли студенты ташкентского филиала престижного европейского университета и один студент, обучающийся в филиале ведущего вуза Азии;

Штаб в частной школе: Группа оборудовала скрытый «бункер» в одном из классов частной школы в Янгхаютском районе, оснастив его всеми современными компьютерами и средствами связи;

Тайная работа ИТ-специалиста: Специалист ООО в сфере информационных технологий открыл путь для незаконного проникновения в международную экзаменационную систему и обеспечил копирование тестовых вопросов с экранов в реальном времени;

Схема дистанционного решения: Вместо реально сдающих экзамен кандидатов отличники учебы, сидевшие в «бункере», решали вопросы посредством удаленного подключения и обеспечивали высокие баллы;

Оплата в криптовалюте: С каждого из 5 граждан требовали по 1 500 долларов США, причем часть средств уже была присвоена через криптокошельки;

Возбужденное уголовное дело: В отношении всех правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

«Уязвимость в международной системе»: Почему сертификат САТ так ценен?

Причины спроса и мошенничества вокруг данного международного экзамена:

Льгота на прямое поступление в вузы: Высокий результат сертификата САТ по математике и английскому языку гарантирует зачисление в Узбекистане во многие местные и зарубежные университеты без экзаменов или с максимальным баллом;

Гранты и стипендии: Кандидаты, набравшие высокие баллы, имеют возможность выиграть государственный грант или дорогостоящие образовательные гранты университетов;

Нарушение международной безопасности: Взлом на местном уровне глобальной экзаменационной системы, признаваемой колледжами США и Европы, может нанести удар по имиджу страны на международной образовательной арене.

Правовой и социальный анализ: Что говорят эксперты?

Оценки, данные юристами и экспертами в области образования:

Направление интеллекта на преступление: Тот факт, что наиболее способные студенты и программисты, обучающиеся в зарубежных вузах, направили свои знания не на честное будущее, а на виртуальное мошенничество, обнажил духовные проблемы в обществе;

Возможные меры наказания: Помимо статьи о мошенничестве, в ходе следствия могут быть добавлены такие тяжкие обвинения, как информационная безопасность и незаконный доступ к компьютерным системам (статьи 278 УК), и назначено длительное лишение свободы;

Риск аннулирования сертификатов: Все поддельные сертификаты, полученные с помощью данной преступной группы, неизбежно будут аннулированы Коллеге Боард (организатором САТ), а лица, ставшие студентами по этим документам, будут отчислены.

Это оперативное мероприятие, проведенное СГБ и ГУВД, в очередной раз доказало, что любое незаконное образовательное мошенничество, спрятанное за современными технологиями и криптоплатежами, рано или поздно понесет строгое наказание.

Как вы думаете, что побуждает студентов и ИТ-специалистов, обучающихся в филиалах престижных зарубежных вузов, вставать на такой кривой путь: жажда легкой наживы или отсутствие чувства неотвратимости наказания? Как еще необходимо усилить экзаменационный контроль для предотвращения фальсификации международных сертификатов САТ? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого громкого преступления в столице со всеми абитуриентами, студентами и друзьями!