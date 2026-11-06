Чудовищное преступление: отец, убивший жену и совершивший насилие над 2,5-летней дочерью, приговорен к пожизненному заключению
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- В городе Янгиюль Ташкентской области 28-летний мужчина, убивший свою супругу и совершивший сексуальное насилие над 2,5-летней дочерью, а затем лишивший её жизни, был приговорен к пожизненному лишению свободы.
- Ужасающий инцидент произошел 7 июня текущего года.
- В ходе преступления мужчина в состоянии алкогольного опьянения по причине ревности задушил жену.
- Затем он совершил сексуальное насилие в отношении дочери С., родившейся в 2023 году, и попытался скрыть её тело.
В городе Янгиюль Ташкентской области мужчина, убивший свою супругу, совершивший сексуальное насилие в отношении своей двухлетней дочери, а затем лишивший её жизни, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщается в программе «Zamon».
Отмечается, что ужасающий инцидент произошел 7 июня текущего года. Около 6:00 утра мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, где проживала его супруга, и открыл дверь имевшимся у него ключом.
На почве ревности он решил умышленно убить свою жену Э. Около 7:30 утра в гостиной дома он нанес удар рукой по голове своей беспомощной супруги, а затем задушил её. В результате женщине были нанесены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, и она была умышленно убита.
Вскоре после смерти матери проснувшаяся от шума ссоры девочка, которой еще не исполнилось и двух с половиной лет, также подверглась насилию со стороны отца. Увидев свою дочь С., родившуюся в 2023 году, мужчина воспользовался её беспомощным состоянием, занес в спальню и совершил сексуальное насилие.
После этого, с целью скрыть совершенное преступление и тело, он поместил тело девочки в черную спортивную сумку. Затем он отвез её в дом, где проживал его отец, и выбросил в уличный туалет старого образца.
Сообщается, что 28-летний подсудимый до конца судебного процесса не признавал предъявленные ему обвинения. Однако суд, всесторонне оценив собранные по делу доказательства, признал его виновным в смерти супруги и дочери.
Согласно приговору суда, по совокупности совершенных преступлений мужчине назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
Комментарии 0
…