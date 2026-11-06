Чудовищное преступление: отец, убивший жену и совершивший насилие над 2,5-летней дочерью, приговорен к пожизненному заключению

В городе Янгиюль Ташкентской области мужчина, убивший свою супругу, совершивший сексуальное насилие в отношении своей двухлетней дочери, а затем лишивший её жизни, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщается в программе «Zamon».

Отмечается, что ужасающий инцидент произошел 7 июня текущего года. Около 6:00 утра мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, где проживала его супруга, и открыл дверь имевшимся у него ключом.

На почве ревности он решил умышленно убить свою жену Э. Около 7:30 утра в гостиной дома он нанес удар рукой по голове своей беспомощной супруги, а затем задушил её. В результате женщине были нанесены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, и она была умышленно убита.

Вскоре после смерти матери проснувшаяся от шума ссоры девочка, которой еще не исполнилось и двух с половиной лет, также подверглась насилию со стороны отца. Увидев свою дочь С., родившуюся в 2023 году, мужчина воспользовался её беспомощным состоянием, занес в спальню и совершил сексуальное насилие.

После этого, с целью скрыть совершенное преступление и тело, он поместил тело девочки в черную спортивную сумку. Затем он отвез её в дом, где проживал его отец, и выбросил в уличный туалет старого образца.

Сообщается, что 28-летний подсудимый до конца судебного процесса не признавал предъявленные ему обвинения. Однако суд, всесторонне оценив собранные по делу доказательства, признал его виновным в смерти супруги и дочери.

Согласно приговору суда, по совокупности совершенных преступлений мужчине назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.