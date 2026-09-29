19-летний парень подозревается в криптовалютном мошенничестве

·12·Общество
19-летний парень подозревается в криптовалютном мошенничестве

В Фергане задержан 19-летний уроженец Ташкента. Он подозревается в мошенничестве и киберпреступлениях.

По данным следствия, подозреваемый занимался незаконным оборотом криптоактивов на сумму 408 тысяч долларов.

Кроме того, он создал в Telegram аккаунты от имени известного блогера, который помогает собирать средства на лечение больных. Затем он просил переводить собранные на благотворительность средства на его карту. Парень обещал обналичить деньги и передать их владельцам.

Однако он присвоил в общей сложности 76 миллионов сумов из собранных средств. После этого он поставил деньги на тотализатор и проиграл их.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Ташкентмошенничествокриптовалютаблаготворительность
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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