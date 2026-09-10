Свадьба года в Ташкенте: бывший кыргызский чиновник устроил роскошное торжество для сына

Один из самых роскошных отелей столицы Узбекистана — «Марриотт Хотел Ташкент» Центральная Азия стала местом проведения громкой свадьбы политической и бизнес-элиты. Аймен, сын Райымбека Матраимова — бывшего заместителя главы таможенной службы Кыргызстана, известного по резонансным коррупционным делам в регионе, — отпраздновал свою свадьбу в Ташкенте. Как сообщают кыргызские СМИ, на мероприятии присутствовали влиятельные политики и крупные предприниматели двух стран, а благодаря этому браку Кыргызстан и Казахстанроднились своими богатейшими семьями. Масштаб торжества подчеркнули выступления «короля» российской эстрады Филиппа Киркорова, Люси Чеботиной и казахстанского исполнителя Раим. С какой семьей нефтяного магната породнились Матраимовы, почему свадьба прошла именно в Ташкенте и сколько средств было потрачено на это пышное торжество? В конце статьи мы расскажем историю освобождения Райымбека Матраимова из-под стражи и раскроем финансовые детали вокруг этой свадьбы.

Высшее общество в Ташкенте: союз Матраимовых и Марабаевых

Свадебное торжество, состоявшееся 30 августа в отеле в центре столицы, собрало элиту региона:

Родство с нефтяной элитой Казахстана: Аймен, сын бывшего кыргызского чиновника, женился на внучке известного казахстанского нефтяного магната и крупного предпринимателя Джакипа Марабаева;

Состав влиятельных гостей: На церемонии присутствовали известные политики, депутаты и крупные бизнесмены Кыргызстана;

Звездная концертная программа: Гостей свадьбы развлекали своими хитами звезды российской поп-эстрады Люся Чеботина и Филипп Киркоров, а также популярный артист казахстанской эстрады Раим;

Попытка избежать внимания СМИ: По мнению экспертов и журналистов, семья выбрала Ташкент местом проведения свадьбы, чтобы избежать лишнего шума и критики в Бишкеке, однако событие все равно попало в поле зрения СМИ и получило статус «свадьбы года».

«Это не просто свадьба, а объединение двух самых богатых и влиятельных династий Центральной Азии», — пишут кыргызские издания, освещавшие событие.

Гонорар Филиппа Киркорова не менее 100 тысяч евро и расходы на вечер

Хотя общая сумма расходов на роскошную свадьбу официально не разглашается, стоимость приглашенных артистов наглядно демонстрирует масштаб мероприятия:

Зарубежный гонорар Киркорова: По оценкам аналитиков музыкального рынка, выступление Филиппа Киркорова на частных мероприятиях в России стоит не менее 100 тысяч евро, а выезд в зарубежные страны, в частности в Ташкент, обходится значительно дороже;

Люся Чеботина и Раим: Кроме того, услуги Люси Чеботиной, лидирующей сейчас в российских чартах, и востребованного казахстанского артиста Раим, включая перелеты и ВИП-требования, увеличили общие расходы на сотни тысяч долларов;

Роскошь Марриотт: Предполагается, что затраты на оформление самого дорогого зала столицы и размещение высокопоставленных гостей также достигли рекордных отметок.

Свобода Матраимова за 200 миллионов долларов и политический фон

Самым поразительным для общественности фактом является недавнее криминальное и судебное прошлое бывшего чиновника, организовавшего эту свадьбу:

Коррупционное дело на таможне: Райымбек Матраимов обвинялся в причастности к крупным коррупционным схемам в период работы заместителем председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана;

Первый суд и штраф: В 2021 году суд признал его виновным, и после возмещения ущерба государственному бюджету в размере 2 миллиардов сомов он отделался символическим штрафом в 260 тысяч сомов;

Активы на 200 миллионов долларов: В 2024 году Матраимов вновь оказался под следствием, и, согласно официальному заявлению главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева, он был освобожден из СИЗО после передачи государству имущества и активов на сумму около 200 миллионов долларов.

Новый центр притяжения региональной элиты

Эта свадьба в Ташкенте еще раз доказала, насколько глубоки связи между крупными политическими и финансовыми семьями Центральной Азии, не знающие границ. Тот факт, что бывший чиновник, всего несколько месяцев назад вышедший из-под стражи после передачи государству сотен миллионов долларов, спустя столь короткое время проводит королевскую свадьбу в столице соседнего государства с участием мировых звезд, вызывает множество вопросов у общественности. В то же время, превращение Ташкента в последние годы в центральную площадку региона для проведения роскошных международных мероприятий, приема высокопоставленных гостей и бизнес-встреч является одной из главных причин выбора Узбекистана для подобных масштабных торжеств.

Как вы считаете, как проведение таких открытых и роскошных свадеб бывшими чиновниками, возместившими государству миллионный ущерб, влияет на доверие общества к борьбе с коррупцией? Является ли приглашение зарубежных звезд и трата миллионов признаком истинного богатства или демонстрацией роскоши? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой нашумевшей в регионе свадьбы с родными и друзьями!