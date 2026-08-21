Пара из Кашкадарьи зарегистрировала брак спустя 35 лет

Жители города Карши Равшанов Абдирашид и Ахмедова Рахима прожили вместе 35 лет и вырастили 4 детей. Несмотря на то, что прошло столько времени, они только сейчас официально зарегистрировали свой брак.

Абдирашид-ака и Рахима-опа на протяжении многих лет жили одной семьёй, вместе преодолевая радости и трудности жизни. Вырастив детей и продолжая семейную жизнь, супруги решили официально оформить свои отношения.

Регистрация их брака спустя 35 лет стала необычным и радостным событием. Особенно символичным это мероприятие сделало то, что дата пришлась накануне 35-летия государственной независимости Республики Узбекистан.

Так супруги, прожившие вместе 35 лет, вновь начали важную страницу своей жизни со слова «да».