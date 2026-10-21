В Узбекистане планируют превратить 25 водохранилищ в туристические зоны

В целях расширения туристического потенциала в Узбекистане планируется превратить в туристические зоны еще 25 водохранилищ. В настоящее время обслуживание туристов налажено на пяти водохранилищах страны.

Для привлечения представителей бизнеса в новые туристические зоны предпринимателям предлагается предоставить ряд льгот. В частности, до октября 2029 года предусмотрено двукратное снижение земельного налога и налога на имущество, а также предоставление таможенных льгот при импорте защитного оборудования.

При этом особое внимание при организации туристических услуг на водохранилищах будет уделяться вопросам безопасности. В частности, услуги должны будут пройти обязательную сертификацию, а предприниматели — заключить договоры с профессиональными спасателями.

Данные меры направлены на повышение туристической привлекательности водохранилищ, привлечение частных инвестиций и обеспечение безопасности отдыхающих.