Завтра в Узбекистане ожидается погода?

Узгидромет представил прогноз погоды по Узбекистану на четверг, 22 октября. В большинстве регионов страны осадков не ожидается, днём будет довольно тепло.

В Ташкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью составит 7–9 градусов, днём — 21–23 градуса тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области также осадков не ожидается. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит 2–7 градусов тепла, местами возможны заморозки до 2 градусов. Днём воздух прогреется до 17–22 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит 3–8 градусов, днём — 20–25 градусов тепла. Скорость ветра составит 7–12 м/с.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях осадков также не наблюдается. Температура ночью составит 4–9 градусов, днём — 20–25 градусов тепла. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях продолжаются тёплые осенние дни. Температура ночью составит 5–10 градусов, днём поднимется до 23–28 градусов. Осадков не ожидается.

В Ферганской долине, в том числе в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, переменная облачность. Ветер восточный со скоростью 5–10 м/с. Прогнозируется температура ночью 5–10 градусов, днём — 20–25 градусов тепла.

В горных районах республики осадков также не ожидается. Температура ночью составит 2–7 градусов тепла, днём — 13–18 градусов. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с.

Таким образом, 22 октября на большей части территории Узбекистана сохранится сухая и тёплая погода. Ожидается, что максимальная дневная температура в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях достигнет 28 градусов.