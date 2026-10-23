В Аккургане заложенное здание было продано за 1 млрд 499 млн сумов в счет кредитной задолженности

На основании исполнительного листа Межрайонного суда по гражданским делам по Ахангаранскому району в производство Ташкентского областного управления Бюро поступил и был принят к исполнению исполнительный документ о взыскании с должника ООО «S.S.» и дополнительного должника Б.Э. в пользу взыскателя АКБ «O‘zsanoatqurilishbank» кредитной задолженности на общую сумму 1 139 263,2 тыс. сумов с обращением взыскания на заложенное имущество — нежилое здание, принадлежащее Б.Э. и расположенное в махалле «Бирлик» Аккурганского района Ташкентской области.

В ходе исполнительных действий в связи с невыполнением должником и собственником заложенного имущества требований исполнительного документа, в целях взыскания кредитной задолженности указанное заложенное имущество, принадлежащее Б.Э., было описано, а стороны предупреждены, что в случае неуплаты долга взыскание будет обращено на данное имущество.

Несмотря на это, поскольку должник и собственник заложенного имущества не погасили кредитную задолженность, на основании постановления инспектора Отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Ташкентского областного управления Бюро данное заложенное имущество было выставлено на электронные онлайн-торги и продано за 1 499 553,0 тыс. сумов.

Денежные средства, поступившие от продажи, были переведены в пользу взыскателя АКБ «O‘zsanoatqurilishbank», а исполнительное производство фактическим исполнением завершено.