В Ташкентской области продали заложенный дом

В производстве управления Бюро принудительного исполнения Ташкентской области на основании исполнительного листа суда находилось исполнительное производство о взыскании с должника С.М. в пользу взыскателя АКБ Davr Bank 284,3 млн сумов и обращении взыскания на жилой объект, расположенный по адресу: Ташкентская область, Юкоричирчикский район, МФИ «Янгиабад», улица Беруни, дом 103.

В целях обеспечения исполнения данного исполнительного документа заложенное имущество было описано и выставлено на аукционные торги по начальной цене 300 млн сумов.

По результатам аукционных торгов данный объект недвижимости был реализован за 330 млн сумов, а денежные средства, поступившие от торгов, переведены в пользу банка.