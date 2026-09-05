В Ташкентской области продали заложенный дом

·24·Общество
В Ташкентской области продали заложенный дом

В производстве управления Бюро принудительного исполнения Ташкентской области на основании исполнительного листа суда находилось исполнительное производство о взыскании с должника С.М. в пользу взыскателя АКБ Davr Bank 284,3 млн сумов и обращении взыскания на жилой объект, расположенный по адресу: Ташкентская область, Юкоричирчикский район, МФИ «Янгиабад», улица Беруни, дом 103.

В целях обеспечения исполнения данного исполнительного документа заложенное имущество было описано и выставлено на аукционные торги по начальной цене 300 млн сумов.

По результатам аукционных торгов данный объект недвижимости был реализован за 330 млн сумов, а денежные средства, поступившие от торгов, переведены в пользу банка.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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