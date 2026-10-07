Продолжаются исполнительные производства по взысканию морального вреда

·34·Общество
Продолжаются исполнительные производства по взысканию морального вреда

4 октября текущего года появились сообщения о том, что компенсационные выплаты пострадавшим от лекарственного средства «Док-1 Макс» не выплачиваются.

Как выяснилось, на основании исполнительных документов судебной коллегии по уголовным делам города Ташкента, а также Учтепинского районного суда и суда города Карши по уголовным делам имеются исполнительные производства о взыскании с ответчиков Р. Сингха, С. Кариева и других в пользу 85 граждан морального вреда на общую сумму 78 млрд сумов.

В ходе исполнительных действий указанное жилое и нежилое имущество было в установленном порядке описано, квартиры по 3-му проезду Катартал оценены в 7 млрд сумов, а нежилое здание по улице Фурката в махалле «Бешёгоч» — в 1,1 млрд сумов и выставлены на аукционные торги.

Из них нежилое здание по улице Фурката в махалле «Бешёгоч» было продано 18.11.2025 года за 793,1 млн сумов.

За счет всех денежных средств, проданных через аукционные торги и выплаченных членами семьи должника С. Кариева, в соответствии со статьей 80 Закона «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» взыскателям были поровну распределены денежные средства на общую сумму 16,7 млрд сумов.

В настоящее время в производстве отдела продолжаются исполнительные действия по исполнительным производствам, связанным со взысканием ущерба на общую сумму 61,3 млрд сумов с С. Кариева и других.

Док-1 МаксТашкентский суд по уголовным деламС. Кариевмахалля Бешёгоч
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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