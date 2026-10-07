Новые сведения по делу «Док-1 Макс» на фоне гибели 68 детей

·3·Общество
Новые сведения по делу «Док-1 Макс» на фоне гибели 68 детей

По делу «Док-1 Макс» 85 пострадавшим гражданам на сегодняшний день выплачена компенсация на общую сумму 16,7 млрд сумов. Бюро принудительного исполнения опровергло распространившиеся в социальных сетях сообщения о приостановлении выплат.

На основании исполнительных документов судебных решений ведутся исполнительные производства по взысканию с должника С. Кариева и других лиц в пользу пострадавших в общей сложности 78 млрд сумов. Из них процесс взыскания 61,3 млрд сумов продолжается до сих пор.

В целях взыскания долгов жилые помещения, принадлежащие С. Кариеву в Чиланзарском районе, а также нежилое здание на улице Фурката были арестованы и выставлены на онлайн-аукцион. Нежилое здание было продано за 793 млн сумов, а торги по жилым помещениям, оцененным в 7,1 млрд сумов, продолжаются.

За счет средств, поступивших от аукциона, и денег, выплаченных членами семьи С. Кариева, пострадавшим было переведено 16,7 млрд сумов. Мероприятия по принудительному взысканию оставшихся средств продолжаются.

Напомним, в результате употребления сиропа «Док-1 Макс» скончались 68 детей.

Док-1 МаксС. КариевЧиланзарский районулица Фурката
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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