В Ташкентe с 1 октября резко изменится стоимость проезда в автобусах и метро

Для миллионов пассажиров общественного транспорта в Ташкенте с 1 октября вступают в силу новые тарифы. Разовая поездка в автобусе и метро при оплате картой или другим электронным способом составит 2500 сумов. На практике она составляла 1700 сумов.

Стоимость проезда за наличный расчет сохранится на уровне 3000 сумов. За перевозку багажа потребуется заплатить 4000 сумов. При этом новая система предусматривает льготные и бесплатные поездки для пассажиров, совершающих пересадки в течение одного часа.

Насколько изменится плата за проезд?

Новые тарифы начнут действовать с 1 октября 2026 года.

Тип оплаты Действующий тариф С 1 октября Электронная оплата 1 700 сумов 2 500 сумов Оплата наличными 3 000 сумов 3 000 сумов Багаж 4 000 сумов 4 000 сумов

Таким образом, разовая поездка при электронной оплате подорожает на 800 сумов, или почти на 47 процентов. Тарифы же, установленные для наличных денег и багажа, останутся без изменений.

Самое главное изменение — для тех, кто платит картой

Для большей части пассажиров главным новшеством станет изменение тарифа электронной оплаты.

Сейчас за разовую поездку с помощью транспортной или банковской карты, а также других электронных способов списывается 1700 сумов. С 1 октября эта сумма вырастет до 2500 сумов.

При этом тариф в 2500 сумов установлен с учетом стимулирующей скидки.

Поэтому информация о том, что «проезд подорожает вдвое», не совсем точна. Действующий электронный тариф вырастет с 1700 до 2500 сумов.

Для тех, кто платит наличными, цена не изменится

Для пассажиров, оплачивающих проезд наличными, тариф останется на уровне 3000 сумов.

Этот аспект важен: с 1 октября проезд дорожает неравномерно для всех пассажиров. Основное изменение касается разового тарифа при электронной оплате.

Если вы пересаживаетесь в течение часа, тариф будет другим

Еще одна важная часть новой системы — часовые пересадочные тарифы.

Согласно решению, за первую поездку выплачивается 2500 сумов. Если после этого в течение часа осуществить пересадку из одного автобуса в другой, вторая поездка обойдется в 1500 сумов. Третья и последующие поездки на автобусах в рамках установленного часового тарифа осуществляются бесплатно.

Этот порядок имеет особое значение для пассажиров, использующих на своем маршруте несколько автобусов.

Пассажирам метро также следует обратить внимание на новый порядок

В системе часовых пересадок для метро также действует отдельное правило.

Если пассажир воспользовался автобусом, а затем пересел в метро, применяется пересадочный тариф, установленный для поездки в метро. В рамках часового тарифа метро можно воспользоваться один раз.

При повторном пользовании метрополитеном начинается новый 60-минутный период отсчета.

Новые абонементы для регулярных пассажиров

Новое решение определило не только стоимость разовой поездки, но и тарифные планы для транспортных карт.

Для неограниченного числа поездок на автобусе:

1 день — 11 500 сумов ;

1 неделя — 54 000 сумов ;

1 месяц — 250 000 сумов.

Безлимитные тарифы, охватывающие как автобус, так и метро:

1 день — 13 500 сумов ;

1 неделя — 73 000 сумов ;

1 месяц — 345 000 сумов.

Скидки предусмотрены и в долгосрочных тарифных планах.

Появятся пакеты на 10, 20 и 30 поездок

Для тех, кто не пользуется общественным транспортом регулярно, вводятся пакеты поездок.

Согласно новым тарифам:

10 поездок — 19 000 сумов ;

20 поездок — 38 500 сумов ;

30 поездок — 57 500 сумов.

Эти пакеты входят в число тарифных планов, используемых посредством транспортных карт.

Льготы для школьников и студентов также сохраняются

Новая система предусматривает льготы и для отдельных социальных категорий.

Школьники, студенты, пенсионеры и лица с инвалидностью при покупке тарифных планов транспортных карт могут воспользоваться 50-процентной скидкой. Льготы для лиц, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте в установленном законодательством порядке, сохраняются.

Почему меняются тарифы?

Вопрос пересмотра тарифов выносился на общественное обсуждение в сентябре. Тогда Министерство транспорта заявило, что вместе с изменением тарифов необходимо усилить внимание к требованиям, предъявляемым к перевозчикам — таким как регулярность рейсов, техническое состояние и чистота транспортных средств.

Сначала этот вопрос обсуждался в качестве проекта решения, а 25 сентября Ташкентский городской Кенгаш утвердил новые тарифы.

Что должны запомнить пассажиры с 1 октября?

Основные цифры выглядят следующим образом:

2500 сумов — разовая поездка по карте или электронной оплате.

3000 сумов — разовая поездка за наличный расчет.

4000 сумов — перевозка багажа.

При этом для пользователей транспортных карт вводятся часовые пересадочные тарифы, пакеты поездок и абонементы.

Заключение

С 1 октября все тарифы на общественный транспорт в Ташкенте не вырастут вдвое. Разовая плата за проезд при электронной оплате увеличится с 1700 до 2500 сумов — на 47 процентов, а оплата наличными останется на уровне 3000 сумов.

В то же время новая тарифная система не сводится лишь к подорожанию: для транспортных карт вводятся пакеты поездок, абонементы, а также льготные и бесплатные поездки при пересадке на другой транспорт в течение одного часа.

А для пассажиров, ежедневно передвигающихся в столице на автобусе или метро, с 1 октября выбор способа оплаты и тарифного плана приобретает еще более важное значение.