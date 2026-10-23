Из-за кредитной задолженности ареonda(описано) здание торговли и оказания услуг

В случаях, когда кредиты, полученные в коммерческих банках с целью развития предпринимательской деятельности, не выплачиваются вовремя, в отношении заложенного имущества применяются принудительные меры для погашения задолженности.

В соответствии с исполнительным документом, находившимся в производстве Андижанского областного управления Бюро принудительного исполнения, с должника — общества с ограниченной ответственностью в пользу взыскателя — Андижанского филиала АКБ «Микрокредитбанк» было предусмотрено взыскание кредитной задолженности на общую сумму 1,1 миллиарда сумов.

На основании судебного документа взыскание было обращено на двухэтажное здание торговли и оказания услуг, принадлежащее залогодателю.

Сотрудниками областного управления Бюро были проведены исполнительные действия, должникам даны предупреждения в установленном порядке. В ходе процесса исполнения двухэтажное здание торговли и оказания услуг было описано (арестовано).

В настоящее время принимаются меры по выложению описанного имущества на электронные онлайн-аукционные торги.