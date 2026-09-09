Введены крупные новшества по имуществу, полученному в счет задолженности

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В Узбекистане осуществляются коренные изменения в системе взыскания кредитной задолженности и возврата проблемных активов в экономический оборот. Новым указом Президента в целях стимулирования взыскания задолженности на основе взаимного согласия без обращения в суд утвержден беспрецедентный пакет налоговых льгот для коммерческих банков, созданных при них инвестиционных компаний и покупателей недвижимости. Теперь банкам предоставляются широкие полномочия по прямой продаже имущества, добровольно переданного в счет долга, по рыночной цене, а также по его оформлению в обход ограничений суда и Бюро принудительного исполнения (БПИ). Кто и от каких налогов освобождается, как начисляется НДС при рассрочке и как эта реформа повлияет на рынок недвижимости? В конце статьи мы расскажем об основной интриге — уникальных правах, предоставленных нотариусам, механизме возврата активов в оборот и всех подробностях полной сути решения.

Налоговые каникулы до 2030 года: Кто и какие льготы получит?

В соответствии с новым документом, до 1 января 2030 года в отношении объектов, принятых в счет долга, будет действовать ряд финансовых послаблений:

6-месячная льгота для банков: Коммерческие банки, принявшие на свой баланс объекты недвижимости в счет задолженности, освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога сроком на 6 месяцев ;

Срок в 1 год для инвестиционных компаний: Для имущества, взятого на баланс инвестиционных компаний, созданных при учредительстве банков, данная льгота будет действовать в течение 12 месяцев со дня принятия;

Стимулирование покупателей: Новые владельцы, выкупившие данную недвижимость с оплатой ее полной стоимости, также полностью освобождаются от налога на имущество и земельного налога сроком на 12 месяцев ;

Льгота по НДС для бизнеса: Если юридическое лицо подписывает договор о добровольной передаче своего имущества для погашения долга, данное предприятие не уплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) по этой сделке;

Расчет НДС с маржи: При реализации банком имущества с условием рассрочки платежа на срок более 1 года НДС рассчитывается не из общей стоимости имущества, а только из положительной разницы (маржи) между ценой продажи и балансовой стоимостью.

«Недвижимость, полученная в счет долга, не должна долгое время 'замораживаться' на балансе банка. Налоговые льготы — это наиболее эффективный инструмент скорейшего возврата этих активов на рынок», — подчеркивается в экономических обзорах.

Прямые продажи и порядок обхода запретов БПИ

Для оперативного урегулирования задолженности во внесудебном порядке банкам с государственным участием создаются дополнительные удобства:

Прямая продажа имущества по рыночной стоимости: Официально разрешено продавать добровольно переданное имущество без лишней бюрократии, напрямую по рыночной цене в кредит, лизинг или на условиях рассрочки;

Чрезвычайные полномочия нотариусов: Даже если на имущество со стороны налоговых органов или Бюро принудительного исполнения (БПИ) наложены запреты из-за долгов должника по налогам или обязательным платежам, нотариусы смогут свободно удостоверять сделки при передаче имущества банку;

Регистрация в кадастре: Агентство кадастра будет беспрепятственно осуществлять государственную регистрацию прав на объекты недвижимости данной категории;

Возврат активов из АУИГ: Имущество или доли, переданные банками Агентству по управлению государственными активами для реализации, в случае непродажи в течение 1 года возвращаются на баланс по запросу банка.

Ожидаемое влияние на национальную экономику

Самый важный вопрос, который интересует многих предпринимателей и финансовых специалистов — это практическая польза данного нового механизма и его положительное влияние на рынок. Самый главный вывод заключается в том, что залоговое имущество на сотни миллиардов сумов, которое раньше «замораживалось» из-за затягивающихся на годы судебных процессов и тяжелых пошлинных сборов, теперь будет возвращаться в оборот в течение нескольких недель. Эта мера служит резкому сокращению доли проблемных кредитов (NPL) банков, спасению субъектов бизнеса от судебных расходов, а также повышению предложения и инвестиционной активности на рынке недвижимости.

По вашему мнению, создает ли практика суррогатной и прямой продажи имущества, полученного в счет долга, удобства для предпринимателей-заемщиков или она чрезмерно усиливает влияние банков? Как, по вашему мнению, рассрочка и налоговые льготы повлияют на цены на недвижимость? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной экономической новостью с коллегами и друзьями-предпринимателями!