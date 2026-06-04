Фабио Капелло высказался о конфликте Кевина Де Брёйне и Антонио Конте

Бывший главный тренер сборной Италии и мадридского «Реала» Фабио Капелло резко ответил на критику в адрес Антонио Конте со стороны Кевина Де Брёйне. Ранее бельгийский плеймейкер открыто признался, что рад уходу специалиста из «Наполи». Капелло же обвинил футболиста в перекладывании ответственности за свои неудачи на других. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Sky Sport Италиа Капелло заявил: «Люди всегда привыкли винить других, хотя им следует заглянуть в себя. Неужели Де Брёйне ожидал, что вся игровая система изменится только под него? Считаю, что Конте ставил интересы команды выше тактических предпочтений. Я уважаю Де Брёйне, но ему следовало прислушаться к совести, прежде чем говорить».

Конфликт возник на фоне недовольства 34-летнего футболиста оборонительным стилем «Наполи». Бывшая звезда «Манчестер Сити» подчеркнула, что схема 5-4-1, применяемая Конте, ограничивала его креативные возможности. Несмотря на второе место в Серии А, Де Брёйне не скрывал, что его взгляды с тренером кардинально расходятся, а уход специалиста стал для него позитивным событием.

Антонио Конте, в свою очередь, объяснил свою отставку атмосферой в клубе и внутренними разногласиями. Тренер признал, что не смог сплотить коллектив «Наполи», и отметил, что «токсичные» люди вокруг клуба вредят команде. По его словам, команде нужны не любители собирать лайки, а серьезные люди, искренне преданные делу.