Обзор Oura Ринг 5: тоньше, легче и совершеннее

·120·Технологии
Обзор Oura Ринг 5: тоньше, легче и совершеннее

Когда я распаковал Oura Ринг 5, меня сразу поразило, насколько он маленький. Как пользователь модели Oura Ринг 4 Керамик, я сразу заметил, что новый Ринг 5 значительно компактнее и легче. Компания Oura называет это устройство самым маленьким умным кольцом в мире, и оно на 40% меньше предыдущей модели. Ширина кольца уменьшилась с 7,90 мм до 6,09 мм, а толщина — с 2,88 мм до 2,28 мм. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Изменения в весе также радуют: Ринг 5 весит от 2 до 2,69 грамма в зависимости от размера, тогда как Ринг 4 весил от 3,3 до 5,2 грамма. Эти изменения не только повышают комфорт, но и делают устройство внешне более похожим на обычное ювелирное украшение. Теперь оно не выглядит как «умный гаджет» на пальце, а гармонично сочетается с другими кольцами. Это именно то, что нужно пользователям, жаловавшимся на большой размер умных колец.

Oura внедрила это обновление под давлением требований пользователей и конкуренции со стороны таких подписочных аналогов, как РингКонн и Ултрахуман. Ринг 5 практически не ощущается на пальце, что делает его еще более удобным для отслеживания сна и показателей здоровья ночью. Это идеальное решение для тех, кто не привык спать в умных часах. Компактность устройства не повлияла негативно на его функциональность.

Наблюдается рост и в автономности: Ринг 5 работает от 6 до 9 дней на одном заряде (в предыдущей модели было 5–8 дней). После пяти дней непрерывного использования у меня осталось 25% заряда. Стоит отметить, что новая модель пока доступна в размерах от 6 до 13. Компания заявила, что сосредоточилась на самых популярных размерах из-за сложностей в производстве.

Oura Ring 5Умное КольцоГаджетТехнологииЗдоровье
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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