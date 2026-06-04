Эвертон и Брайтон включились в борьбу за звезду Серии А

Два клуба английской Премьер-лиги — «Эвертон» и «Брайтон» — начали серьезную борьбу за трансфер полузащитника «Торино» Чезаре Касадеи. Итальянский талант провел свой дебютный сезон в Серии А на высочайшем уровне, вновь привлекая внимание английских клубов. Полузащитник, покинувший «Челси» всего год назад, благодаря выступлениям в Италии вывел свое мастерство на новый уровень. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Туттоспорт, доминирующая игра 23-летнего футболиста в составе «Торино» произвела большое впечатление на скаутов обоих клубов. Ранее обучавшийся в академии «Челси» и выступавший на правах аренды за «Лестер Сити», Касадеи хорошо знаком с физическими требованиями английского футбола. Его быстрая адаптация к тактически сложному чемпионату Италии доказала его универсальность как игрока.

Став игроком «Торино» в феврале прошлого года примерно за 13 миллионов евро, Касадеи прочно закрепился в основном составе. В текущем сезоне он провел 33 матча и, несмотря на позицию центрального полузащитника, сумел забить 6 голов. Главный тренер Роберто Д’Аверса высоко оценил его игру, подчеркнув, что Касадеи обладает уникальным профилем игрока, способного менять ход встреч.

Тем не менее, «Торино» не намерен легко расставаться со своим ценным активом. Руководство клуба считает игрока сборной Италии У21 основой своего долгосрочного проекта. Туринцы готовы сесть за стол переговоров только в случае получения неотразимо высокого предложения. Пока клуб нацелен на продолжение развития футболиста и дальнейшее повышение его трансферной стоимости.