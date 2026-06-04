Биржа Bybit добавила стейблкоин УСДПТ от компании Вестерн Унион

·32·Экономика
Биржа Bybit добавила стейблкоин УСДПТ от компании Вестерн Унион

Криптовалютная биржа Bybit интегрировала стейблкоин УСДПТ, выпущенный компанией Вестерн Унион, в свою платформу. Этот шаг впервые вывел цифровой доллар платежного гиганта на крупную криптовалютную торговую площадку. Согласно сообщению, опубликованному в четверг, привязанный к доллару США УСДПТ теперь доступен пользователям Bybit для хранения, торговли и переводов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Это партнерство расширяет сферу применения УСДПТ за рамки обычных платежей, интегрируя его в экосистему криптотрейдинга. Bybit стала первой крупной биржей, поддержавшей этот актив. Вестерн Унион запустила стейблкоин УСДПТ в блокчейне Solana в мае этого года в рамках своей стратегии цифровых активов.

Этот стейблкоин, выпущенный подразделением Вестерн Унион Дигитал, обеспечен резервами в банке Анчораге Дигитал Банк. По словам представителей компании, актив полностью соответствует требованиям законодательной базы США ГЭНИУС Акт. Это означает соблюдение установленных федеральных стандартов регулирования для платежных стейблкоинов.

В настоящее время рынок стейблкоинов остается одним из самых быстрорастущих сегментов сферы цифровых активов. По данным ДеФиЛлама, общая капитализация стейблкоинов, привязанных к доллару, достигла почти 320 млрд долларов. Наряду с Вестерн Унион на этот рынок активно выходят такие крупные финансовые институты, как МонейГрам, Мастеркард и Виса.

В частности, МонейГрам недавно выпустила стейблкоин МГУСД в сети Stellar, а Мастеркард расширяет поддержку таких активов, как USDC, ПЮСД и РЛУСД, в своих расчетных системах. Компания Виса сообщила, что объем транзакций, осуществляемых через стейблкоины, достиг 7 млрд долларов в год.

BybitWestern UnionUSDPTСтейблкоинКриптовалюта
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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