Геополитические процессы на мировой арене и дипломатические отношения между крупными державами приобретают новый облик с каждым днем. Особенно после смены администрации Белого дома диалог между США и Россией, а также ситуация вокруг Украины находятся в центре внимания международных экспертов и широкой общественности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем очередном заявлении остановился на этих вопросах и поделился своими мыслями о новой политике Белого дома.

По словам главного дипломата России, слова госсекретаря США Марко Рубио о необходимости дальнейшей активной поддержки Украины свидетельствуют о неизменности позиции Вашингтона. По мнению Лаврова, эти заявления ясно показывают, что конфликт, ранее названный международным сообществом «войной Байдена», на практике уже превратился в «войну Трампа».

Готовность к диалогу и упущенные возможности Европы

Сергей Лавров еще раз напомнил, что российская сторона всегда выступала за равноправный и взаимовыгодный диалог. Однако он дал довольно критическую оценку политике, проводимой сегодня лидерами Европейского союза:

«Если Соединенные Штаты искренне хотят диалога, мы всегда к этому готовы. Но Европа для меня в условиях нынешнего элитарного управления, честно говоря, отрезанный ломоть. Оттуда иногда доносятся голоса в духе "все равно когда-нибудь поговорим", но это несерьезно. У них было очень много удобных возможностей исправить ситуацию и наладить диалог, к сожалению, они упустили все эти возможности».

Министр отметил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном в определенном смысле оживились. В качестве примера были приведены телефонные разговоры между лидерами двух стран, встреча главы российского внешнеполитического ведомства с американским коллегой в Эр-Рияде, а также саммит на высшем уровне на Аляске.

Столкновение обещаний и реальных планов

Сергей Лавров обратил особое внимание на противоречия между заявлениями новой администрации США и ее реальными действиями. По его словам, ранее представители Вашингтона выражали совершенно иную позицию.

Ранее высказанные мнения (позиция Трампа) Текущая практическая ситуация и заявления (позиция Рубио) «Если бы я был президентом, войны в Украине не было бы. Это ошибка Джо Байдена, эта война никому не нужна, и там гибнут люди». Марко Рубио в Конгрессе подчеркнул, что США являются не просто посредником, а государством, официально и полностью поддерживающим Украину.

Российский министр, отметив, что данное выступление госсекретаря США противоречит обещаниям Дональда Трампа быстро прекратить войну, в качестве доказательства привел важный факт. По его словам, долгосрочная специальная программа Пентагона по военной и финансовой помощи Украине уже до 2029 года официально одобрена. Это свидетельствует о том, что процессы еще долго не остановятся.

Комментарий редакции: Ожидалось, что смена руководства Белого дома приведет к резким поворотам в глобальной политике, однако сохранение стратегических направлений внешней политики США показывает большую разницу между обещаниями и реальной политикой.

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