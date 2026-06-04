В Намангане задержаны следователь и адвокат, получившие взятку в 40 тысяч долларов

В нашей стране последовательно продолжается решительная борьба за обеспечение верховенства закона и пресечение любых проявлений коррупции. Особенно нетерпимо относятся к незаконным действиям представителей сфер, призванных утверждать справедливость. Очередная крупная оперативная операция, проведенная сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) в Наманганской области, стала ярким тому доказательством.

Выяснилось, что следователь Следственного управления УВД Наманганской области намеревался присвоить крупную сумму денег по находящемуся в его производстве уголовному делу. Он взял на себя обязательность полностью прекратить уголовное дело, открытое в отношении молодого гражданина 2006 года рождения, проживающего в Чустском районе, решив его в пользу фигуранта.

Коварный план с участием адвоката-посредника

Чтобы реализовать этот преступный план и оставаться в тени, следователь привлек в качестве сообщника адвоката, не имеющего никакого отношения к данному делу. Они сговорились и потребовали от отца подозреваемого наличными 40 000 долларов США за решение проблемы.

На основе оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы, сотрудники СГБ спланировали специальное мероприятие в Чустском районе, которое успешно завершилось в два этапа:

Первый этап: Адвокат коллегии адвокатов был задержан с поличным в момент получения 40 тысяч долларов, запрошенных у отца молодого подозреваемого, на территории Чустского района.

Второй этап: Специальное мероприятие было немедленно продолжено, и следователь также попал в капкан, когда задержанный адвокат, забрав свою долю, передавал оставшиеся 30 000 долларов США следователю Следственного управления УВД Наманганской области.

Преступники арестованы

Закон един для всех, служебное положение или звания не дают никому привилегий. По факту этого вопиющего происшествия возбуждены уголовные дела в отношении обоих лиц, и они изолированы от общества.

Участники уголовного дела Статьи Уголовного кодекса Примененная мера пресечения Следователь УВД Статья 210 (Получение взятки) «Заключение под стражу» мера пресечения Адвокат коллегии адвокатов Статья 212 (Посредничество во взяточничестве) «Заключение под стражу» мера пресечения

В настоящее время проводятся всесторонние и глубокие следственные действия в отношении противоправных действий данных лиц.

Мнение редакции: Поступки людей, которые, будучи защитниками справедливости, стали рабами алчности и продали судьбу и будущее молодого гражданина за деньги, не соответствуют никаким нормам. Подобные оперативные мероприятия свидетельствуют о том, что критерии справедливости всегда имеют приоритет в нашем обществе.

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