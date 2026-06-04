В Зангиатинском районе началось строительство современной новой развязки

·73·Общество
В Зангиатинском районе началось строительство современной новой развязки

Для жителей Зангиатинского района Ташкентской области, а также для всех водителей, регулярно проезжающих через эту территорию, объявлена одна из самых радостных и долгожданных новостей года! Дан старт крупному инфраструктурному проекту, цель которого — положить конец дорожным заторам, сократить расстояния для жителей и обеспечить безопасность движения.

Согласно официальному сообщению пресс-службы акционерного общества «Узбекистан темир йуллари», проводится глубокая модернизация известного железнодорожного переезда, расположенного между станциями «Собир Рахимов» и «Уртаовул» в районе, который долгие годы создавал большие неудобства для водителей. В настоящее время работы по строительству современного моста (путепровода), который обеспечит свободное движение транспортных средств в этой зоне, вышли на активную стадию.

Современное решение многолетней проблемы

Данная строительная инициатива направлена на полное устранение ограничений в дорожном движении, которые на протяжении многих лет были самой болезненной и актуальной проблемой для жителей района и водителей. Согласно проекту, на месте старого железнодорожного переезда, где автомобили часами стояли в ожидании прохождения поездов, возведут величественный и современный путепровод длиной 23,6 метра.

В Зангиатинском районе началось строительство современной новой развязки

Завершение строительства нового инженерного сооружения гарантирует следующие положительные изменения:

  • Непрерывность транспортного потока: Автомобили смогут двигаться круглосуточно и без остановок, независимо от движения железнодорожного транспорта;

  • Снижение заторов: Значительно сократятся нервозность и длинные очереди, особенно возникающие в часы пик (утром и вечером);

  • Высокая безопасность: Благодаря полному разделению железнодорожных и автомобильных путей риск дорожно-транспортных происшествий будет сведен к минимуму.

Новый комфорт для водителей и пассажиров

После полного завершения строительства и официальной сдачи в эксплуатацию данного путепровода транспортно-логистический потенциал Зангиатинского района еще больше возрастет. Это, в свою очередь, не только сэкономит время пассажиров, но и обеспечит их безопасное прибытие к месту назначения.

Объект проекта

Длина сооружения

Основная цель

Участок между станциями Собир Рахимов — Уртаовул

23,6 метра

Устранение заторов, обеспечение безопасного и непрерывного движения

Взгляд в будущее: Подобные строительные работы, проводимые в нашей стране по улучшению дорожной инфраструктуры, являются одними из самых благородных шагов, служащих повышению благосостояния нашего народа. Желаем железнодорожникам и строителям успехов в этом ответственном деле!

Следите за самыми горячими новостями строительства в Ташкентской области и нашей столице, изменениями на дорогах и лучшими новостями из жизни нашей страны всегда вместе с нами на страницах Замин!

Ташкентская областьЗангиотинский районУзбекские железные дорогиСобир РахимовУртаовул
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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