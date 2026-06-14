Главный тренер Марокко сделал заявление после ничьей с Бразилией

Чемпионат мира по футболу 2026 года, стартовавший на полях за океаном, с первых же дней приковывает внимание миллионов болельщиков своими неожиданными и напряженными матчами. В рамках 1-го тура группы «К» одна из самых организованных и опасных команд африканского континента, сборная Марокко, сразилась с королями мирового футбола — сборной Бразилии, сыграв вничью со счетом 1:1. В то время как мировая общественность восхищается стойкостью марокканцев, главный тренер команды Мухаммед Уаби принял участие в пресс-конференции и поделился своими мыслями об этой исторической встрече.

Известное местное Глобо издание сообщает, что наставник африканцев, несмотря на ничейный результат, особо отметил, что его подопечные боролись на поле только за победу.

«Ребята расстроены, потому что мы хотели только победить»

Главный тренер сборной Марокко, говоря о психологическом состоянии своих футболистов и игровом ритме после тяжелого матча против мирового гранда, сказал следующее:

«Мы показали на поле очень качественную и содержательную игру. Честно говоря, нашей целью было забрать три очка в этом матче, но футбол иногда преподносит неожиданные результаты. После окончания встречи я поговорил с ребятами в раздевалке и почувствовал, что они немного расстроены, их настроение упало. Это естественно, ведь мои подопечные выходили на поле с единственным желанием — победить.

Мы должны идеально подготовиться к важному матчу против Шотландии в следующем туре. Поэтому мы продолжим глубоко анализировать, чего именно нам не хватило в сегодняшней игре, и неустанно работать над ошибками».

С помощью специальной аналитической таблицы ниже вы можете ознакомиться с первыми показателями сборной Марокко на групповом этапе ЧМ-2026 и календарем предстоящих матчей:

Наставник сборной Соперник в первом туре и счет Источник официальной цитаты Причина спада во втором тайме Следующий соперник и стиль игры Главная цель команды Мухаммед Уаби

(Марокко) Бразилия

(1:1, боевая ничья) Глобо издание Заокеанская невыносимая жара Шотландия

(стиль, отличный от Бразилии) В следующем матче взять 3 очка

Погодные условия и предстоящее испытание против Шотландии

Опытный специалист Мухаммед Уаби также дал тактическое и естественное объяснение снижению темпа игры команд во втором тайме.

«Ко второму тайму темп и интенсивность на поле немного снизились. Это естественное явление в футболе, особенно в таких жарких погодных условиях, как сегодня, ни для кого не секрет, что футболисты быстро устают. В следующей встрече, даст Бог, надеемся добыть долгожданные три очка. Наш будущий соперник, шотландцы, играют в совершенно другом, специфическом стиле, отличном от сборной Бразилии. Мы хорошо это знаем и уже начали план подготовки к ним», — завершил свою речь наставник Марокко.

Напомним, что в рамках 2-го тура группы «К» сборная Марокко встретится с Шотландией 20 июня текущего года, а в последнем 3-м туре группового этапа — 25 июня — сразится со сборной Гаити.

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