Астон Вилла хочет подписать Аарона Ван-Биссаку

Английский клуб «Астон Вилла» начал переговоры о трансфере защитника «Вест Хэма» Аарона Ван-Биссаки, стремясь усилить линию обороны. По информации The Athletic, главный тренер Унаи Эмери обозначил позицию правого защитника в качестве приоритетной задачи и считает опытного футболиста основным кандидатом на эту роль. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как известно, «Вест Хэм» по итогам завершившегося сезона покинул Премьер-лигу и вылетел в Чемпионшип. Переход лондонской команды в нижний дивизион создает предпосылки для ухода ведущих игроков клуба. В частности, ожидается, что руководство «Вест Хэма», который впервые с сезона-2011/12 будет выступать в низшем дивизионе, не станет препятствовать трансферу Аарона Ван-Биссаки.

Трансферный рынок и планы Унаи Эмери

«Астон Вилла» стремится расширить состав, чтобы в следующем сезоне достойно выступить в Лиге чемпионов и одновременно сохранять конкурентоспособность на нескольких фронтах. В прошлом сезоне команда успешно выступила в Лиге Европы и заняла четвертое место в чемпионате Англии. Поэтому клуб ищет высококлассного игрока, способного составить достойную конкуренцию Мэтти Кэшу.

Изначально одним из первых вариантов для приобретения был бывший игрок «Тоттенхэма» и защитник «Фламенго» Эмерсон Роял. Однако после срыва сделки трансферная служба «Астон Виллы» сразу переключила внимание на Аарона Ван-Биссаку. Согласно требованиям Унаи Эмери, линия обороны должна быть тактически гибкой, а мастерство 28-летнего защитника в единоборствах полностью соответствует этим требованиям.

Карьера футболиста и международный опыт

В прошлом сезоне Аарон Ван-Биссака провел 27 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. К концу сезона он не смог регулярно закрепиться в основном составе и появился на поле лишь в двух из последних семи матчей, поскольку чаще конкуренцию ему выигрывал Кайл Уокер-Питерс. Несмотря на это, действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до 2031 года.

Несмотря на трудности в клубе, Ван-Биссака стабильно выступает за сборную Демократической Республики Конго. На летнем чемпионате мира он вышел в стартовом составе во всех четырех матчах национальной команды и привлек внимание ряда скаутов. Напомним, до перехода в лондонский клуб футболист провел пять сезонов в составе «Манчестер Юнайтед», сыграл 190 матчей, считался одним из лучших защитников Европы в игре один в один, а также выиграл Кубок лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24.