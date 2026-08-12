Между Хулианом Альваресом и Диего Симеоне состоялся разговор

·102·Спорт
Между Хулианом Альваресом и Диего Симеоне состоялся разговор

Нападающий «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес провёл личную встречу с главным тренером Диего Симеоне на фоне сохраняющейся неопределённости относительно своего будущего в клубе. Этот разговор состоялся в преддверии последних дней трансферного окна и стал важным шагом к прояснению ситуации в команде. В сообщении Goal.com говорится .

По информации издания Mundo Deportivo, беседа, состоявшаяся в спортивном комплексе Серро-дель-Эспино, прошла в серьёзной, но спокойной атмосфере. Хулиан Альварес приехал на базу раньше начала тренировки, чтобы напрямую поговорить с главным тренером. Ранее нападающий открыто заявил о желании покинуть команду.

Жёсткая позиция клуба и трансферные ограничения

В то время как футболист размышляет о личных амбициях и новых вызовах, Диего Симеоне выразил полную поддержку жёсткому решению руководства клуба. Ранее во время предсезонного турне в Сеуле Симеоне также подчёркивал, что ситуация предельно ясна. Исполнительный директор клуба Мигель Анхель Хиль Марин ранее озвучил официальную позицию руководства.

Как сообщает Goal.com, несмотря на интерес к аргентинскому нападающему со стороны таких грандов, как «Барселона», «Арсенал» и ПСЖ, руководство «Атлетико Мадрид» не намерено продавать его конкурирующим клубам. Особое значение имеет принцип не переходить в клуб, который является прямым соперником в Испании.

Проблемы в составе и планы на будущее

Нападающий, перешедший из «Манчестер Сити» летом 2024 года за крупную сумму и имеющий контракт до 2030 года, пока не выиграл ни одного трофея в составе мадридского клуба. Несмотря на это, тренерский штаб считает его неотъемлемой частью спортивного проекта на следующий сезон.

Ситуацию дополнительно осложняет травма другого нападающего команды Александера Сёрлота, из-за которой он выбыл на неопределённый срок. Это создаёт для Симеоне дополнительные проблемы в линии атаки и усиливает решимость клуба сохранить Хулиана Альвареса.

Хулиан АльваресДиего СимеонеАтлетико МадридЛа ЛигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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