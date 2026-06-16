Узбекистан и Иордания на пороге исторического дебюта на чемпионате мира

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который принимают поля Северной Америки, дарит болельщикам нашего континента незабываемые исторические моменты. В этот раз глобальный футбольный праздник имеет особое значение для народов Центральной Азии и Ближнего Востока. Причина в том, что два новых мощных и амбициозных представителя Азии — национальные сборные Узбекистана и Иордании — прибыли на мундиаль не просто в качестве зрителей или рядовых участников, а чтобы заявить о себе и показать свою истинную силу мировым грандам. Сегодня на улицах Аммана и Ташкента ждут великих побед от национальных героев, а праздничное настроение среди болельщиков достигло своего пика.

Первые серьезные испытания перед лицом Месси и Роналду

Перед тем как состоятся долгожданные матчи против команд, в которых выступают легенды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду, азиатских дебютантов ждут их первые исторические встречи. В среду сборная Иордании выйдет на поле против именитого представителя Европы — Австрии, а в следующих турах сразится с Алжиром и мощной Аргентиной. Национальная сборная Узбекистана начнет свой исторический путь с крайне напряженного матча против одного из самых стремительных представителей Южной Америки — Колумбии. После этого «Белых волков» ждут сложные испытания в играх против звезд Португалии и команды Демократической Республики Конго.

Поединок между Иорданией и Австрией пройдет на великолепном стадионе «Бай Ареа Стадиум» в Сан-Франциско и станет серьезной проверкой для системы динамического ценообразования билетов ФИФА. Однако, независимо от заполняемости стадиона, на знаменитой улице «Принца Мухаммеда» в Аммане и в кофейнях по всей стране не останется свободного места из-за футбольных фанатов. Аналогичная картина определенно будет наблюдаться в пловханах и развлекательных центрах Ташкента. Лишь матч Узбекистана и Колумбии, который примет Мехико, из-за разницы во времени придется на утренние часы в нашей стране.

В следующей таблице организационного и спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с соперниками по групповому этапу ЧМ-2026 и главными тренерами двух дебютантов из Азии — Узбекистана и Иордании:

Название сборной-дебютанта Главный тренер и его тактический стиль Первый исторический соперник (1-й тур) Соперники во 2-м и 3-м турах Главные звезды команды Последние результаты контрольных матчей Узбекистан

(Гордость Центральной Азии) Фабио Каннаваро

(Капитан, становившийся чемпионом мира) Сборная Колумбии

(в Мехико) • Португалия

• ДР Конго • Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»)

• Аббосбек Файзуллаев (вингер) • Габон (победа)

• Египет (победа)

• Нидерланды (поражение 2:3) Иордания

(Амбиции Ближнего Востока) Джамаль Селлами

(Строгая тактика 3-4-3) Сборная Австрии

(в Сан-Франциско) • Алжир

• Аргентина • Муса Аль-Тамари (клуб «Ренн»)

• Али Олван (нападающий) • Швейцария (поражение 1:4)

• Колумбия (поражение 0:2)

Воля и командный дух Иордании

Сборная Иордании в мире футбола больше всего опирается на жесткую дисциплину, волю и быстрые контратаки. К сожалению, символ команды и главный бомбардир Язан Ан-Наймат был вынужден пропустить мундиаль из-за тяжелой травмы колена. Также Али Олван, который забил три гола в ворота Омана в квалификации и обеспечил путевку на чемпионат мира, не принимал участия в официальных играх с февраля, но ожидается в основном составе. Самой яркой звездой команды считается полузащитник французского клуба «Ренн» Муса Аль-Тамари. Ожидается, что место Язана в нападении займет 20-летний талант Одех Фахури.

Хотя недавние поражения от Швейцарии (1:4) и Колумбии (0:2) вызвали некоторое беспокойство у болельщиков, известный бывший вратарь Амр Софе, сыгравший за сборную в 179 матчах, подчеркнул, что команда способна выйти в плей-офф, а эти поражения стали хорошим уроком для работы над ошибками. Волевая Иордания, которая на Кубке Азии 2023 года победила Южную Корею и дошла до финала, в этот раз также готова к серьезной борьбе.

Исторический шаг «Белых волков» и проект Каннаваро

После того как национальная сборная Узбекистана завоевала историческую путевку, на пост главного тренера был приглашен чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро. В составе Узбекистана также есть звезды, набирающие большой опыт в Европе. В частности, защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов и 22-летний талантливый вингер Аббосбек Файзуллаев, оттачивающий мастерство в Турции, окажутся в центре внимания скаутов всего мира.

Хотя наша команда в последнем контрольном матче против сильных Нидерландов потерпела поражение (1:2) на последних секундах, был сделан важный вывод о необходимости сохранять концентрацию до конца. Несмотря на то, что опытный полузащитник Жалолиддин Машарипов страдает от болей в спине, общее чувство надежды и радости в составе очень высоко.

Мнение главного тренера сборной Узбекистана Фабио Каннаваро: «Узбеки — это волевой народ, который никогда не сдается и борется на поле до самого конца. Игра против такой команды создает огромные неудобства для любого соперника. Их крайне сложно победить, и на мундиале нас не ждет легких матчей».

Заявление первого вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана Отабека Умарова: «Эти исторические результаты не появились сами по себе за один день. В течение нескольких лет мы системно работали и благодаря стабильным результатам стали одной из ведущих футбольных стран Азии. Наши успехи на молодежном уровне теперь приносят плоды во взрослом футболе. Как первая страна из Центральной Азии, вышедшая на чемпионат мира, мы переживаем великие исторические минуты, когда вся нация объединяется вокруг своих героев».

Для Узбекистана, который полностью стер с себя ярлык «команды, замирающей на решающем этапе», этот чемпионат мира является началом новой и яркой эпохи. В Ташкенте и Аммане начинается футбольный праздник!

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