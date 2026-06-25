Революция в плей-офф: ФИФА хочет изменить правила серии пенальти

Самые захватывающие, нервные и драматичные моменты в мире футбола — это, без сомнения, серии пенальти. В то время как групповой этап ЧМ-2026 подходит к концу и наступают матчи на выбывание (плей-офф), ФИФА готовит неожиданную и очень серьезную новость.

Как стало известно, ФИФА ведет срочные переговоры по изменению порядка проведения серии пенальти с высшим органом, определяющим правила футбола — Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ). Самое удивительное, что это изменение может вступить в силу именно на стадии плей-офф ЧМ-2026, несмотря на то, что турнир уже начался!

Старый и новый порядок: что изменится?

Если вы до сих пор не обращали внимания на то, почему судья обычно подбрасывает монетку дважды перед серией пенальти, с помощью следующей таблицы вы легко поймете разницу:

Текущий порядок (Две жеребьевки) Новая система, которую предлагает ФИФА (Одна жеребьевка) 1-й подброс монетки: Определяет, какая команда будет бить первой (или начнет серию). Единственная жеребьевка: Монетка подбрасывается только один раз. Капитан команды-победителя получает право первым выбрать свое преимущество. 2-й подброс монетки: Определяет, в какие ворота стадиона будет проводиться серия пенальти. Победитель жеребьевки либо выбирает право бить первым/вторым либо выбирает ворота, в которые будет проводиться серия. Проигравшей стороне остается оставшийся вариант.

Почему вводится эта система?

Представители ФИФА убеждены, что это изменение сделает серию пенальти более справедливой и стратегической .

Согласно действующему правилу, команда, которой повезло в обеих жеребьевках, могла получить и право бить первой, и выбор ворот, перед которыми стоят ее болельщики, оказывая на соперника огромное психологическое давление. В новой системе даже команда, проигравшая жеребьевку, будет иметь как минимум один важный выбор.