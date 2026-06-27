Беспроигрышная серия Испании достигла 34 матчей, рекорд обновлен

·36·Спорт
Беспроигрышная серия Испании достигла 34 матчей, рекорд обновлен

Сборная Испании одержала историческую победу над Уругваем со счетом 1:0 в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

После этой победы беспроигрышная серия «Красной фурии» в официальных матчах достигла 34 игр. Таким образом, сборная Испании установила новый мировой рекорд среди национальных команд.

До этого лучший результат принадлежал сборной Бразилии. Представители Южной Америки не проигрывали в 33 официальных матчах подряд в период с 1993 по 1998 годы.

Испания же улучшила этот показатель на один матч, вписав свое имя в историю футбола.

Для справки: испанцы последний раз потерпели поражение 28 марта 2023 года. В тот день команда уступила Шотландии в квалификационном раунде Евро-2024.

С тех пор Испания не проигрывает в официальных противостояниях. Теперь команда постарается продлить эту историческую серию в плей-офф чемпионата мира.

ИспанияИспанияБразилияШотландия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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