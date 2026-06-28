Текстовая трансляция матча Колумбия — Португалия

·509·Спорт
Текстовая трансляция матча Колумбия — Португалия

В рамках третьего тура группы «К» чемпионата мира 2026 года встречаются сборные Колумбии и Португалии. К 42-й минуте матча, проходящего на стадионе в Майами-Гарденс, счет остается 0:0.

В первом тайме обе команды демонстрируют атакующий футбол. Колумбия нанесла 9 ударов по воротам соперника, один из которых был точным. Португалия нанесла 8 ударов, два из которых пришлись в створ.

По владению мячом преимущество у Колумбии — 54%, у Португалии этот показатель составляет 46%. Колумбия совершила 204 передачи с точностью 89%. Португалия отдала 186 пасов с точностью 94%.

На данный момент карточки в матче не предъявлялись. Колумбия нарушила правила дважды, Португалия — трижды. По количеству офсайдов счет 2:1, а по угловым Колумбия ведет 1:0.

Согласно «живой» таблице, Колумбия лидирует в группе с 7 очками. У Португалии — 5, у Узбекистана — 3, а у Демократической Республики Конго — 1 очко.

Голы, опасные моменты, замены и решения арбитра в режиме реального времени будут освещаться в нашей текстовой трансляции.

Текстовая трансляция

КолумбияПортугалияЧемпионат мираГруппа KМайами-Гарденс
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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