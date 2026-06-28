Как оценили футболистов Узбекистана в матче против ДР Конго

·197·Спорт
Как оценили футболистов Узбекистана в матче против ДР Конго

Стали известны оценки футболистов сборной Узбекистана по итогам матча против Демократической Республики Конго. Согласно представленному рейтингу, капитан команды Эльдор Шомуродов показал наилучший результат в составе Узбекистана.

Шомуродов, забивший единственный гол Узбекистана в этой встрече, получил 7,0 баллов. Действия Азизбека Мозгового были оценены в 6,9 балла. Шерзод Насруллаев и Отабек Шукуров получили по 6,7 балла.

Оценки футболистов основного состава:

• Эльдор Шомуродов — 7,0
Азизбек Мозговой — 6,9
• Шерзод Насруллаев — 6,7
• Отабек Шукуров — 6,7
• Аббосбек Файзуллаев — 6,6
• Жасурбек Хамдамов — 6,5
• Рустам Ашурматов — 6,5
• Хожиакбар Алижонов — 6,4
• Жавохир Урозов — 6,3
• Абдувохид Нематов — 5,9
Абдукодир Хусанов — 5,8

Среди игроков замены Азизжон Ганиев и Игорь Сергеев получили по 6,5 балла. Джамшид Искандаров был оценен в 6,3, а Одилжон Хамробеков и Остон Урунов — в 6,2 балла.

Шомуродов стал единственным футболистом в команде, достигшим отметки в 7 баллов. Самая низкая оценка была выставлена Абдукодиру Хусанову.

УзбекистанДР КонгоЭльдор ШомуродовАзизбек МозговойАбдукодир Хусанов
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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