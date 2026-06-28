Запоздалый «ответ» Узбекистана Южной Корее и Ирану

В отборочных циклах чемпионата мира Узбекистан несколько раз зависел от результатов других команд. В последнем туре квалификации к ЧМ-2014 Узбекистан мог выйти на мундиаль, если бы Южная Корея обыграла Иран на своем поле. Однако корейцы уступили со счетом 0:1, и Иран вместе с ними вышел на чемпионат мира. Надежды Узбекистана в тот день рухнули, пишет канал «Футбол с Аслановым» в своем телеграм-канале .

Похожая ситуация сложилась и в отборе на ЧМ-2018. В последнем туре Узбекистан сыграл вничью с Южной Кореей. Чтобы выйти в плей-офф, Ирану нужно было обыграть Сирию на своем поле. Но тот матч завершился со счетом 2:2, и Узбекистан снова упустил шанс.

В квалификации к ЧМ-2026 ситуация приняла противоположный оборот. На этот раз Иран и Южная Корея ждали от Узбекистана как минимум ничьей. Наша сборная удерживала нужный им результат на протяжении 70 минут, но в концовке матча пропустила три гола.

Канал в шутливой форме назвал это «запоздалой местью». Если годами Узбекистан зависел от результатов других, то на этот раз другие были вынуждены ждать результата от Узбекистана.