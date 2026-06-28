Каннаваро: «Игроки сделали всё, что было в их силах»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро оценил игру команды после матча против Демократической Республики Конго.

По его словам, Узбекистан затратил много сил в первом тайме. Несмотря на то, что команда действовала уверенно в физическом плане, соперник также обладал высокой степенью подготовки.

«Перед игрой мы знали, что если не будем контролировать мяч, нам будет тяжело. Мы хорошо начали первый тайм, создали ряд возможностей. Однако во втором тайме начали допускать ошибки, за которыми последовали пропущенные голы», — отметил Каннаваро.

Итальянский специалист подчеркнул, что этот чемпионат мира стал большим опытом для него и футболистов. По его мнению, игры на турнире дадут команде дополнительную мотивацию в будущем.

Каннаваро также добавил, что много общался с игроками. Он признал, что заранее знал о сложности противостояния с сильными соперниками в группе, но не скрыл сожаления по поводу итогового результата.

«Мы совершили ошибки. Но я не буду жаловаться на игроков. Они сделали всё, что было в их силах. Я горжусь ими», — заявил главный тренер.