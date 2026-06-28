ЧМ-2026. 100% результат Аргентины и настоящий «триллер» в группе Дж
Завершились матчи 3-го тура в группе Дж чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси отпраздновала очередную победу, а параллельный матч между Алжиром и Австрией стал одним из самых драматичных в истории мундиаля.
Иордания — Аргентина: классика Месси и Ло Чельсо
Сборная Аргентины завершила групповой этап на высокой ноте. Еще в первом тайме Джовани Ло Чельсо и Лаутаро Мартинес (с пенальти) забили в ворота соперника, фактически решив исход встречи. Несмотря на то, что представитель Иордании Аль-Тамари сократил разрыв на 55-й минуте, на 80-й минуте Лионель Месси поставил точку в матче — 1:3.
Южноамериканцы вышли в плей-офф со 100-процентным результатом (3 победы в 3 матчах). Иордания же, не набрав ни одного очка, покидает турнир.
ЧМ-2026. Группа Дж. 3-й тур Иордания — Аргентина 1:3 Голы: Аль-Тамари (55) — Ло Чельсо (19), Лаутаро (31 пен), Месси (80).
Алжир — Австрия: гол на 90+6-й минуте и драма с шестью забитыми мячами
Противостояние представителей Африки и Европы превратилось в настоящий голевой шоу. На голы Марко Арнаутовича и Марселя Забитцера от Алжира ответили Бельхали и легендарный Рияд Марез.
Настоящая драма развернулась в добавленное судьей время: на 90+3-й минуте Марез оформил дубль, казалось бы, обеспечив победу Алжиру, но на 90+6-й минуте Саша Калаич спас Австрию от поражения — 3:3. Эта боевая ничья вывела обе команды в 1/16 финала.
Итоговая турнирная таблица группы Дж
После матчей 3-го тура положение в группе сложилось следующим образом. Аргентина, Австрия и Алжир обеспечили себе путевки в плей-офф:
№
Команды
Игры
Победы
Ничьи
Поражения
Разница мячей
Очки
1
Аргентина
3
3
0
0
8:1
9
2
Австрия
3
1
1
1
6:6
4
3
Алжир
3
1
1
1
5:7
4
4
Иордания
3
0
0
3
3:8
0
Составы команд:
Иордания: Абу Лейла, Насиб, Аль-Араб, Абу-Дахаб, Хаддод, Ар-Рашдан, Ар-Равабде, Таха, Олван, Фахури, Аль-Азайзе.
Аргентина: Мартинес, Отаменди, Сенеси, Тальяфико, Симеоне, Паредес, Паласиос, Ло Чельсо, Пас, Альварес, {Лаутаро} Мартинес.
Алжир: Бенбот, Бельхали, Манди, Бенсебаини, Хаджам, Ауар, Бенталеб, Маза, Марез, Гури, Шайби.
Австрия: Шлагер, Пош, Линхарт, Алаба, Мвене, Зайвальд, Шлагер, Шмидт, Лаймер, Забитцер, Арнаутович.
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