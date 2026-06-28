ЧМ-2026. 100% результат Аргентины и настоящий «триллер» в группе Дж

Завершились матчи 3-го тура в группе Дж чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси отпраздновала очередную победу, а параллельный матч между Алжиром и Австрией стал одним из самых драматичных в истории мундиаля.

Иордания — Аргентина: классика Месси и Ло Чельсо

Сборная Аргентины завершила групповой этап на высокой ноте. Еще в первом тайме Джовани Ло Чельсо и Лаутаро Мартинес (с пенальти) забили в ворота соперника, фактически решив исход встречи. Несмотря на то, что представитель Иордании Аль-Тамари сократил разрыв на 55-й минуте, на 80-й минуте Лионель Месси поставил точку в матче — 1:3.

Южноамериканцы вышли в плей-офф со 100-процентным результатом (3 победы в 3 матчах). Иордания же, не набрав ни одного очка, покидает турнир.

ЧМ-2026. Группа Дж. 3-й тур Иордания — Аргентина 1:3 Голы: Аль-Тамари (55) — Ло Чельсо (19), Лаутаро (31 пен), Месси (80).

Алжир — Австрия: гол на 90+6-й минуте и драма с шестью забитыми мячами

Противостояние представителей Африки и Европы превратилось в настоящий голевой шоу. На голы Марко Арнаутовича и Марселя Забитцера от Алжира ответили Бельхали и легендарный Рияд Марез.

Настоящая драма развернулась в добавленное судьей время: на 90+3-й минуте Марез оформил дубль, казалось бы, обеспечив победу Алжиру, но на 90+6-й минуте Саша Калаич спас Австрию от поражения — 3:3. Эта боевая ничья вывела обе команды в 1/16 финала.

Итоговая турнирная таблица группы Дж

После матчей 3-го тура положение в группе сложилось следующим образом. Аргентина, Австрия и Алжир обеспечили себе путевки в плей-офф:

№ Команды Игры Победы Ничьи Поражения Разница мячей Очки 1 Аргентина 3 3 0 0 8:1 9 2 Австрия 3 1 1 1 6:6 4 3 Алжир 3 1 1 1 5:7 4 4 Иордания 3 0 0 3 3:8 0

Составы команд: