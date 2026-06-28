ЧМ-2026. 100% результат Аргентины и настоящий «триллер» в группе Дж

·60·Спорт
ЧМ-2026. 100% результат Аргентины и настоящий «триллер» в группе Дж

Завершились матчи 3-го тура в группе Дж чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси отпраздновала очередную победу, а параллельный матч между Алжиром и Австрией стал одним из самых драматичных в истории мундиаля.

Иордания — Аргентина: классика Месси и Ло Чельсо

Сборная Аргентины завершила групповой этап на высокой ноте. Еще в первом тайме Джовани Ло Чельсо и Лаутаро Мартинес (с пенальти) забили в ворота соперника, фактически решив исход встречи. Несмотря на то, что представитель Иордании Аль-Тамари сократил разрыв на 55-й минуте, на 80-й минуте Лионель Месси поставил точку в матче — 1:3.

Южноамериканцы вышли в плей-офф со 100-процентным результатом (3 победы в 3 матчах). Иордания же, не набрав ни одного очка, покидает турнир.

ЧМ-2026. Группа Дж. 3-й тур Иордания — Аргентина 1:3 Голы: Аль-Тамари (55) — Ло Чельсо (19), Лаутаро (31 пен), Месси (80).

АлжирАвстрия: гол на 90+6-й минуте и драма с шестью забитыми мячами

Противостояние представителей Африки и Европы превратилось в настоящий голевой шоу. На голы Марко Арнаутовича и Марселя Забитцера от Алжира ответили Бельхали и легендарный Рияд Марез.

Настоящая драма развернулась в добавленное судьей время: на 90+3-й минуте Марез оформил дубль, казалось бы, обеспечив победу Алжиру, но на 90+6-й минуте Саша Калаич спас Австрию от поражения — 3:3. Эта боевая ничья вывела обе команды в 1/16 финала.

Итоговая турнирная таблица группы Дж

После матчей 3-го тура положение в группе сложилось следующим образом. Аргентина, Австрия и Алжир обеспечили себе путевки в плей-офф:

Команды

Игры

Победы

Ничьи

Поражения

Разница мячей

Очки

1

Аргентина

3

3

0

0

8:1

9

2

Австрия

3

1

1

1

6:6

4

3

Алжир

3

1

1

1

5:7

4

4

Иордания

3

0

0

3

3:8

0

Составы команд:

  • Иордания: Абу Лейла, Насиб, Аль-Араб, Абу-Дахаб, Хаддод, Ар-Рашдан, Ар-Равабде, Таха, Олван, Фахури, Аль-Азайзе.

  • Аргентина: Мартинес, Отаменди, Сенеси, Тальяфико, Симеоне, Паредес, Паласиос, Ло Чельсо, Пас, Альварес, {Лаутаро} Мартинес.

  • Алжир: Бенбот, Бельхали, Манди, Бенсебаини, Хаджам, Ауар, Бенталеб, Маза, Марез, Гури, Шайби.

  • Австрия: Шлагер, Пош, Линхарт, Алаба, Мвене, Зайвальд, Шлагер, Шмидт, Лаймер, Забитцер, Арнаутович.

АргентинаАлжирАвстрия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ЧМ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (смотрите голы)ЧМ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (смотрите голы)Сегодня, 11:59ЧМ-2026. Абдукодир Хусанов получил самую низкую оценку в матче Узбекистан — КонгоЧМ-2026. Абдукодир Хусанов получил самую низкую оценку в матче Узбекистан — КонгоСегодня, 11:55ЧМ-2026: Три героя, обыгравшие Узбекистан в матче с ДР КонгоЧМ-2026: Три героя, обыгравшие Узбекистан в матче с ДР КонгоСегодня, 11:48ЧМ-2026. На какой стадии может состояться противостояние Месси и Роналду?ЧМ-2026. На какой стадии может состояться противостояние Месси и Роналду?Сегодня, 11:45Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Англии и приблизился к рекорду ПелеГарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Англии и приблизился к рекорду ПелеСегодня, 11:38ЧМ-2026. Узбекистан опустился на 10 позиций в рейтинге ФИФАЧМ-2026. Узбекистан опустился на 10 позиций в рейтинге ФИФАСегодня, 11:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш