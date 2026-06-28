ЧМ-2026. Все пары 1/16 финала известны: начинается плей-офф
Групповой этап Чемпионата мира по футболу официально завершен. Теперь начинается самая захватывающая и беспощадная часть турнира — стадия плей-офф. Все сборные, прошедшие в 1/16 финала, узнали своих первых соперников.
Все пары 1/16 финала:
Пары плей-офф в этом году выглядят очень интригующе. Какой матч вызывает у вас наибольший интерес?
Германия — Парагвай
Франция — Швеция
ЮАР — Канада
Нидерланды — Марокко
Португалия — Хорватия (Один из центральных матчей!)
Испания — Австрия
США — Босния и Герцеговина
Бельгия — Сенегал
Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия
Мексика — Эквадор
Англия — ДР Конго
Аргентина — Кабо-Верде
Австралия — Египет
Швейцария — Алжир
Колумбия — Гана
Первый старт: плей-офф начинается сегодня ночью!
Стоит отметить, что матчи на выбывание ЧМ-2026 не заставят себя ждать. Игры плей-офф в ночь с 28 на 29 июня стартуют.
В открывающем матче этого этапа турнира национальные сборные Канады и ЮАР (Южно-Африканской Республики) сразятся друг с другом. Для болельщиков из восточного полушария матч начнется по ташкентскому времени в 00:00 .
Как вы думаете, какие команды пройдут в 1/8 финала? Оставляйте свои прогнозы в комментариях и делитесь статьей с друзьями-футбольными фанатами! Не пропустите самые жаркие битвы Мундиаля.
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