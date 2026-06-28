ЧМ-2026. Все пары 1/16 финала известны: начинается плей-офф

Групповой этап Чемпионата мира по футболу официально завершен. Теперь начинается самая захватывающая и беспощадная часть турнира — стадия плей-офф. Все сборные, прошедшие в 1/16 финала, узнали своих первых соперников.

Все пары 1/16 финала:

Пары плей-офф в этом году выглядят очень интригующе. Какой матч вызывает у вас наибольший интерес?

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

ЮАР — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Хорватия (Один из центральных матчей!)

Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина

Бельгия — Сенегал

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор

Англия — ДР Конго

Аргентина — Кабо-Верде

Австралия — Египет

Швейцария — Алжир

Колумбия — Гана

Первый старт: плей-офф начинается сегодня ночью!

Стоит отметить, что матчи на выбывание ЧМ-2026 не заставят себя ждать. Игры плей-офф в ночь с 28 на 29 июня стартуют.

В открывающем матче этого этапа турнира национальные сборные Канады и ЮАР (Южно-Африканской Республики) сразятся друг с другом. Для болельщиков из восточного полушария матч начнется по ташкентскому времени в 00:00 .

Как вы думаете, какие команды пройдут в 1/8 финала? Оставляйте свои прогнозы в комментариях и делитесь статьей с друзьями-футбольными фанатами! Не пропустите самые жаркие битвы Мундиаля.