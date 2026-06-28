Чартерный рейс отменен после результатов группы Уругвая

·3·Спорт
Чартерный рейс отменен после результатов группы Уругвая

Ассоциация футбола Уругвая отменила запланированный для футболистов чартерный рейс после того, как национальная сборная вылетела из чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил журналист Мартин Чаркеро в социальной сети X.

Теперь каждому футболисту придется возвращаться из США на родину или в страну пребывания своего клуба коммерческим рейсом.

Уругвай в группе «N» провел три матча, набрал два очка и занял третье место. Испания стала победителем группы с семью очками. Кабо-Верде набрал три очка и занял вторую строчку. Саудовская Аравия осталась на последнем месте.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

УругвайЧемпионат мира 2026ФутболСборная УругваяЧМ-2026
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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