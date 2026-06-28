Каннаваро ответил на критику после матча с ДР Конго

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о своей команде после поражения от Демократической Республики Конго со счетом 1:3.

По словам тренера, Узбекистан хорошо начал встречу и мог реализовать один из моментов в первом тайме. Однако ошибки, допущенные после перерыва, повлияли на исход игры.

Каннаваро отказался критиковать футболистов. Он подчеркнул, что члены команды выложились на поле на все сто и боролись до самого конца.

«Футболисты сделали всё, что было в их силах. Я не недоволен ими и горжусь своей командой», — заявил Каннаваро.

Сборная Узбекистана завершила свой дебютный выход на чемпионат мира тремя поражениями и не смогла выйти из группы. Каннаваро отметил, что этот турнир станет большим опытом для игроков и фундаментом для будущих результатов.