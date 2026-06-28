Сколько сборная Узбекистана получит от ФИФА

·9·Спорт
Сколько сборная Узбекистана получит от ФИФА

Несмотря на то, что национальная сборная Узбекистана не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира, ожидается, что за участие в турнире она получит от ФИФА около 12,5 миллионов долларов.

10 миллионов долларов из этой суммы представляют собой вознаграждение за статус участника соревнований. Остальные 2,5 миллиона долларов выделяются на покрытие расходов по подготовке команды к чемпионату мира, транспорт, логистику и другие организационные вопросы.

Данные средства в дальнейшем могут быть использованы для финансирования деятельности национальной сборной, улучшения футбольной инфраструктуры и подготовки к следующим международным турнирам.

УзбекистанФИФАЧемпионат мираНациональная сборнаяПризовые
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Каннаваро ответил на критику после матча с ДР КонгоКаннаваро ответил на критику после матча с ДР КонгоСегодня, 18:26Гарри Кейн побил рекорд сборной Англии: реакция Гари ЛинекераГарри Кейн побил рекорд сборной Англии: реакция Гари ЛинекераСегодня, 18:19ЧМ-2026. «Ростов» поздравил Шомуродова с историческим голомЧМ-2026. «Ростов» поздравил Шомуродова с историческим голомСегодня, 18:19Аббосбек Файзуллаев дважды вошел в историю на чемпионате мираАббосбек Файзуллаев дважды вошел в историю на чемпионате мираСегодня, 18:11ЧМ-2026. Эльдор Шомуродов: «Главным фактором стала психология»ЧМ-2026. Эльдор Шомуродов: «Главным фактором стала психология»Сегодня, 18:05Шомуродов сказал горькую правду: «На Мундиале мы увидели совершенно другой уровень»Шомуродов сказал горькую правду: «На Мундиале мы увидели совершенно другой уровень»Сегодня, 17:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш