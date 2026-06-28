Сколько сборная Узбекистана получит от ФИФА

Несмотря на то, что национальная сборная Узбекистана не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира, ожидается, что за участие в турнире она получит от ФИФА около 12,5 миллионов долларов.

10 миллионов долларов из этой суммы представляют собой вознаграждение за статус участника соревнований. Остальные 2,5 миллиона долларов выделяются на покрытие расходов по подготовке команды к чемпионату мира, транспорт, логистику и другие организационные вопросы.

Данные средства в дальнейшем могут быть использованы для финансирования деятельности национальной сборной, улучшения футбольной инфраструктуры и подготовки к следующим международным турнирам.