Хабиб назвал 4 сборные, которые могут удивить всех на ЧМ-2026

·90·Спорт
Хабиб назвал 4 сборные, которые могут удивить всех на ЧМ-2026

Перед началом плей-офф чемпионата мира Хабиб Нурмагомедов перечислил команды, способные показать неожиданный результат.

Среди выбранной бывшим чемпионом UFC четверки нет фаворитов турнира. Однако каждая из них в 1/16 финала выйдет против сильного соперника и может создать громкую сенсацию.

Какие команды выбрал Хабиб?

По мнению 37-летнего бывшего бойца и члена Зала славы UFC Нурмагомедова, следующие национальные сборные способны удивить многих в плей-офф:

«В плей-офф, конечно, будет еще интереснее. Япония, Колумбия, Сенегал и Марокко могут сильно удивить многих», — написал Нурмагомедов.

Четыре сборные ждут тяжелые испытания

Все упомянутые Хабибом команды сразятся с серьезными оппонентами в 1/16 финала.

Команда

Соперник в плей-офф

Марокко

Нидерланды

Япония

Бразилия

Колумбия

Гана

Сенегал

Бельгия

Особый интерес вызывают матчи Японии против Бразилии и Марокко против Нидерландов.

Есть ли шанс на сенсацию?

В плей-офф чемпионата мира подготовка в конкретный день и действия на поле значат больше, чем имя или история команды.

Япония с ее дисциплинированным и быстрым футболом, Марокко с надежной защитой, Сенегал с физическим превосходством, а Колумбия с атакующим стилем могут создать серьезные проблемы соперникам.

В плей-офф одной ошибки достаточно, чтобы покинуть турнир. Поэтому фавориты также не могут быть спокойны.

Сбудется ли прогноз Хабиба?

Если хотя бы одна из выбранных Нурмагомедовым команд выбьет фаворита, это станет одной из крупнейших сенсаций 1/16 финала.

Теперь главный вопрос: смогут ли Япония остановить Бразилию, Сенегал — Бельгию или Марокко — Нидерланды?

Как вы думаете, какая из четырех названных Хабибом команд создаст самую громкую сенсацию? Пишите свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

Хабиб НурмагомедовЯпонияКолумбияСенегалМарокко
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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