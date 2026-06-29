Лионель Скалони останется в сборной Аргентины до 2031 года

·5·Спорт
Лионель Скалони останется в сборной Аргентины до 2031 года

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) достигла устной договоренности с главным тренером национальной сборной Лионелем Скалони о продлении действующего соглашения. Данное решение связано с огромными успехами «Альбиселесте» в последние годы и желанием сохранить стабильность в команде. Согласно новому контракту, ожидается, что специалист возглавит команду до завершения чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации журналиста ESPN Mundial Диего Монроига, переговоры между сторонами завершились к моменту прибытия сборной на чемпионат мира в Северную Америку. Руководство AFA полностью удовлетворено работой Скалони и считает его основой долгосрочного проекта. В настоящее время между тренером и ассоциацией существует «устный пакт» о сотрудничестве, рассчитанном до 2031 года.

Стабильность и новые вершины

Хотя по поводу будущего и было достигнуто четкое соглашение, Лионель Скалони не хочет, чтобы эта новость отвлекала футболистов во время текущего турнира. Поэтому официальная церемония подписания контракта и его объявление отложены до завершения соревнований. Тренер сосредоточил все свое внимание на защите чемпионского титула.

По данным Goal.com, Скалони стал одним из самых успешных тренеров в истории аргентинского футбола. Под его руководством команда не только показывает результат, но и нашла идеальный баланс между такими звездами, как Лионель Месси, и молодыми талантами. Это является основным фактором, обеспечивающим гегемонию Аргентины на международной арене.

Статистика Скалони действительно впечатляет: в 72 из 99 матчей под его руководством команда одержала победу, 18 раз сыграла вничью и всего 9 раз потерпела поражение. Следующий матч станет для специалиста юбилейным — 100-й игрой у руля сборной.

Архитектор исторических побед

Приняв команду в 2018 году, Скалони за короткое время помог осуществить многолетние мечты народа Аргентины. Список достигнутых под его руководством успехов внушителен:

  • победы в Кубке Америки 2021 и 2024 годов;
  • победа в Финалиссиме 2022 года;
  • исторический триумф на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Эта серия успехов положила конец многолетнему периоду без трофеев для Аргентины. Теперь AFA стремится продлить этот «золотой век» как можно дольше. Новое соглашение позволит Скалони возглавить команду не только на ЧМ-2026, но и на чемпионате мира 2030 года, что является редким случаем в современном футболе.

АргентинаЛионель СкалониЛионель МессиЧемпионат мираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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