Травма Букайо Сака беспокоит болельщиков сборной Англии и «Арсенала»

·5·Спорт
Травма Букайо Сака беспокоит болельщиков сборной Англии и «Арсенала»

В то время как чемпионат мира 2026 года в Северной Америке входит в решающую фазу, ситуация вокруг ведущего нападающего сборной Англии Букайо Сака оказалась в центре внимания экспертов и болельщиков. То, что звезда «Арсенала» не может продемонстрировать свою лучшую форму из-за затянувшейся травмы, вызывает серьезные дискуссии. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл в эфире программы Stick to Football от Sky Bet выразил сильную обеспокоенность физическим состоянием 24-летнего футболиста. По его словам, Букайо Сака не выглядит на поле столь же активным и энергичным, как обычно, что свидетельствует о его борьбе с физической болью.

Проблемы с ахилловым сухожилием и ограниченное игровое время

По информации GOAL.com, Букайо Сака уже довольно долгое время играет с хронической травмой ахиллова сухожилия. Из-за этого главный тренер сборной Англии Томас Тухель проявлял осторожность в отношении него во всех матчах группового этапа. Хотя футболист принимал участие во всех играх, его игровое время было строго ограничено, и он в основном выходил на замену.

Иан Райт также согласился с мнением Невилла, предположив, что приезд Сака на турнир мог быть ошибкой. Очевидно, что после тяжелого сезона в английской Премьер-лиге футболист физически истощен. Хотя Букайо Сака в своих интервью заявлял о готовности рисковать, его действия на поле утратили прежнюю стремительность.

В настоящее время сборная Англии сталкивается с проблемами в эффективности фланговых атакующих игроков. Несмотря на то, что шансы получают такие футболисты, как Энтони Гордон и Нони Мадуэке, они не могут заменить те опасные моменты, которые создает Букайо Сака. В атаке команда всё больше полагается на индивидуальное мастерство Джуда Беллингема и капитана Харри Кейна.

Рой Кин перед стартами плей-офф подверг критике вингеров. По его мнению, ошибки группового этапа можно исправить, но в решающих матчах игроки флангов должны максимально использовать свои возможности. В противном случае Англия вполне может досрочно вылететь из чемпионской гонки.

Медицинский штаб «Арсенала» и сборной Англии внимательно следит за состоянием футболиста. Климатические условия в Северной Америке и длительные перелеты также создают дополнительные трудности для восстанавливающегося игрока. Болельщики же надеются, что главное оружие «трех львов» вернется в прежнюю форму к стадии плей-офф.

Букайо СакаАнглияАрсеналЧемпионат мираТомас Тухель
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Jahongir Tursunov
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