Разрыв отношений между Хулианом Альваресом и «Атлетико Мадрид»: Симеоне одобрил трансфер

Отношения между мадридским «Атлетико» и аргентинским нападающим Хулианом Альваресом испортились окончательно. Главный тренер команды Диего Симеоне решил дать «зеленый свет» трансферу футболиста после того, как тот открыто продемонстрировал желание перейти в «Барселону». Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на издание SPORT. Об этом Goal.com сообщает в новости.

Как стало известно, Диего Симеоне считается специалистом, который требует от своих подопечных абсолютной лояльности и самоотверженности. Последние попытки Хулиана Альвареса перейти в стан каталонцев и открытые намеки на это переполнили чашу терпения тренера. Теперь Симеоне считает расставание с игроком, который не хочет оставаться в составе, единственным способом сохранить атмосферу в раздевалке.

Интерес «Барселоны» и условия трансфера

Спортивный директор «Барселоны» Деку давно следит за игрой аргентинского чемпиона мира. Он рассматривает Хулиана Альвареса как основного кандидата для усиления линии атаки «сине-гранатовых». Бывший игрок «Манчестер Сити» также не скрывает своего желания выступать за каталонский клуб, что идет вразрез с планами руководства « Атлетико Мадрид ».

Несмотря на разрыв отношений между футболистом и тренером, руководство мадридского клуба не намерено легко идти на уступки «Барселоне» в вопросе трансфера. Функционеры «Атлетико» предпочитают отправить одного из своих самых талантливых нападающих в один из зарубежных чемпионатов, нежели продавать его прямому конкуренту.

По мнению экспертов испанского футбола, осуществление этого трансфера может создать серьезные финансовые трудности для руководства «Барселоны» во главе с Жоаном Лапортой. «Атлетико Мадрид» установил очень высокую цену за свою звезду, и эта сумма явно станет обременительной для текущего бюджета каталонцев.

Желание Хулиана Альвареса покинуть Мадрид никого в клубе не удивило. Официальные лица команды заранее знали о готовности футболиста к новым вызовам и о том, что именно «Барселона» является его приоритетным выбором. Ожидается, что все вопросы будут решены в ходе переговоров в летнее трансферное окно.