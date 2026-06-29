Суперкомпьютер предсказал победителя матча Бразилия — Япония

·147·Спорт
Суперкомпьютер предсказал победителя матча Бразилия — Япония

Перед матчем плей-офф (1/16 финала) ЧМ-2026 между Бразилией и Японией, который начнется в 22:00 по ташкентскому времени, известный Opta аналитический центр представил прогнозы своего суперкомпьютера.

Цифровая система тысячи раз симулировала показатели команд в групповом этапе, текущее состояние составов и тактические преимущества. Согласно математическому анализу, подопечные Карло Анчелотти являются явными фаворитами этого противостояния.

Прогноз суперкомпьютера Opta на матч:

Вероятный исход (в течение 90 минут)

Вероятность

Победа Бразилии

58,3%

Ничья (дополнительное время и пенальти)

23,6%

Победа Японии

18,1%

Как команды вышли в плей-офф? «Пентакампеоны» уверенно выступили в групповом этапе, заняв первое место в квартете «К» с 7 очками. «Самураи», известные своими неожиданными результатами, набрали 5 очков в довольно сложной группе «Ф» и обеспечили себе путевку в плей-офф со второго места.

Хотя цифры и математика на стороне Бразилии, матчи плей-офф всегда прекрасны своими неожиданными сценариями. Дисциплинированная оборона Японии и высокая скорость на флангах могут создать серьезные проблемы фаворитам.

Особенно тот факт, что почти четверть матча (23,6%) по прогнозам завершится ничьей в основное время, указывает на то, что болельщиков могут ждать напряженные дополнительные минуты или серия пенальти.

БразилияЯпонияOptaКарло Анчелотти
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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