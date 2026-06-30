Стали известны составы перед матчем Германии и Парагвая

В плей-офф чемпионата мира сборные Германии и Парагвая сойдутся в противоборстве. Матч 1/16 финала состоится сегодня в 01:30 на стадионе «Фоксборо» в Бостоне. Юлиан Нагельсман выпустит Германию по схеме 4-2-3-1, а Густаво Альфаро — Парагвай по схеме 4-5-1. В воротах окажутся Мануэль Нойер и Орландо Агилар.

В защитной линии Германии расположились Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Джонатан Та и Натаниэль Браун. В опорной зоне сыграют Феликс Нмеча и Александр Павлович.

За организацию атак будут отвечать Лерой Сане, Дениз Ундав и Флориан Виртц. Кай Хавертц выйдет на позицию центрального нападающего.

Состав Германии

• Мануэль Нойер

• Йозуа Киммих

• Антонио Рюдигер

• Джонатан Та

• Натаниэль Браун

• Феликс Нмеча

• Александр Павлович

• Лерой Сане

• Дениз Ундав

• Флориан Виртц

• Кай Хавертц

В запасе находятся Джамал Мусиала, Леон Горецка, Ник Фольтемаде, Максимилиан Байер, Паскаль Грос, Давид Раум и другие футболисты.

В стартовом составе Парагвая оказались такие игроки, как Хулио Энсисо, Мигель Альмирон и Андрес Кубас. Единственным форвардом команды выйдет Габриэль Авалос.

Состав Парагвая

• Орландо Агилар

• Хуниор Алонсо

• Хосе Канеле

• Густаво Гомес

• Хуан Касерес

• Хулио Энсисо

• Матиас Гальзарра

• Андрес Кубас

• Дамиан Бобылья

• Мигель Альмирон

• Габриэль Авалос

В запасе Парагвая готовы выйти на замену Омар Альдерете, Фабиан Бальбуэна, Рамон Соса, Антонио Санабрия, Алекс Арсе и Исидро Питта.

Если Германия постарается доминировать во владении мячом и атаковать через фланги, то Парагвай планирует плотно закрыть центр и полагаться на контратаки. Победитель выйдет в следующий раунд чемпионата мира.