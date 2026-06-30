Стали известны составы перед матчем Германии и Парагвая
В плей-офф чемпионата мира сборные Германии и Парагвая сойдутся в противоборстве. Матч 1/16 финала состоится сегодня в 01:30 на стадионе «Фоксборо» в Бостоне. Юлиан Нагельсман выпустит Германию по схеме 4-2-3-1, а Густаво Альфаро — Парагвай по схеме 4-5-1. В воротах окажутся Мануэль Нойер и Орландо Агилар.
В защитной линии Германии расположились Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Джонатан Та и Натаниэль Браун. В опорной зоне сыграют Феликс Нмеча и Александр Павлович.
За организацию атак будут отвечать Лерой Сане, Дениз Ундав и Флориан Виртц. Кай Хавертц выйдет на позицию центрального нападающего.
Состав Германии
• Мануэль Нойер
• Йозуа Киммих
• Антонио Рюдигер
• Джонатан Та
• Натаниэль Браун
• Феликс Нмеча
• Александр Павлович
• Лерой Сане
• Дениз Ундав
• Флориан Виртц
• Кай Хавертц
В запасе находятся Джамал Мусиала, Леон Горецка, Ник Фольтемаде, Максимилиан Байер, Паскаль Грос, Давид Раум и другие футболисты.
В стартовом составе Парагвая оказались такие игроки, как Хулио Энсисо, Мигель Альмирон и Андрес Кубас. Единственным форвардом команды выйдет Габриэль Авалос.
Состав Парагвая
• Орландо Агилар
• Хуниор Алонсо
• Хосе Канеле
• Густаво Гомес
• Хуан Касерес
• Хулио Энсисо
• Матиас Гальзарра
• Андрес Кубас
• Дамиан Бобылья
• Мигель Альмирон
• Габриэль Авалос
В запасе Парагвая готовы выйти на замену Омар Альдерете, Фабиан Бальбуэна, Рамон Соса, Антонио Санабрия, Алекс Арсе и Исидро Питта.
Если Германия постарается доминировать во владении мячом и атаковать через фланги, то Парагвай планирует плотно закрыть центр и полагаться на контратаки. Победитель выйдет в следующий раунд чемпионата мира.
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