Следите за матчем Германии и Парагвая в прямом эфире на нашем сайте
В рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Германии и Парагвая. Матч начнется сегодня в 01:30 по ташкентскому времени на стадионе «Фоксборо» в Бостоне.
Германию возглавляет Юлиан Нагельсманн, а Парагвай — Густаво Альфаро. Германия выйдет на поле по тактической схеме 4-2-3-1, Парагвай — 4-5-1.
Голы, опасные моменты, карточки, замены и другие ключевые события матча будут освещаться в режиме реального времени в нашей текстовой трансляции.
Перед началом игры будут представлены стартовые составы и актуальная информация о матче. Вы можете следить за противостоянием Германии и Парагвая в прямом эфире на нашем сайте.
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Прямая трансляция● LIVE
4
Густаво Гомес (Парагвай), похоже, испытывает трудности после удара. Надеемся, он быстро придет в себя.
2
После углового Хуниор Алонсо (Парагвай) нашел свободное пространство и пробил по воротам, но вратарь спас.
1
Угловой подает Хулио Энсисо (Парагвай).
1
Хулио Энсисо (Парагвай) ворвался в штрафную и нанес удар, но один из защитников заблокировал мяч. Парагвай зарабатывает угловой.
1
Игра началась! Первый удар нанесли Парагвай.
0
Сегодняшний матч обслужит арбитр Джалал Джайед.
0
Объявлены стартовые составы обеих команд.
0
Привет всем любителям футбола! Мы ведем для вас текстовую трансляцию матча Германия — Парагвай и будем освещать самые интересные и важные моменты.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…