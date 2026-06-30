Следите за матчем Германии и Парагвая в прямом эфире на нашем сайте

В рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Германии и Парагвая. Матч начнется сегодня в 01:30 по ташкентскому времени на стадионе «Фоксборо» в Бостоне.

Германию возглавляет Юлиан Нагельсманн, а Парагвай — Густаво Альфаро. Германия выйдет на поле по тактической схеме 4-2-3-1, Парагвай — 4-5-1.

Голы, опасные моменты, карточки, замены и другие ключевые события матча будут освещаться в режиме реального времени в нашей текстовой трансляции.

Перед началом игры будут представлены стартовые составы и актуальная информация о матче. Вы можете следить за противостоянием Германии и Парагвая в прямом эфире на нашем сайте.