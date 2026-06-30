ЧМ-2026. Парагвай сенсационно обыграл Германию в серии пенальти

·3·Спорт
ЧМ-2026. Парагвай сенсационно обыграл Германию в серии пенальти

В 1/16 финала ЧМ-2026 произошла громкая сенсация. Сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и обеспечила себе выход в 1/8 финала.

В драматическом матче судьбу встречи определили вмешательство VAR, отмененный гол и решающие сейвы голкипера Орландо Хиля.

Энсисо открыл счет

Первый гол в матче был забит на 42-й минуте.

Нападающий Парагвая Хулио Энсисо нанес точный удар, выведя свою команду вперед. Германия завершила первый тайм при счете 0:1.

Хаверс восстановил равновесие

В начале второго тайма Германия усилила давление.

Кай Хавертц забил гол, сравняв счет — 1:1. В основное время больше голов забито не было, и матч перешел в дополнительное время.

Гол Германии был отменен после вмешательства VAR

На 102-й минуте дополнительного времени Джонатан Та вывел Германию вперед.

Однако VAR пересмотрел эпизод. Было установлено, что Вальдемар Антон помешал вратарю при забитом голе, и взятие ворот было отменено.

Радость Германии была недолгой — решение VAR вернуло счет в матче 1:1.

В оставшееся время команды так и не смогли определить победителя.

Орландо Хиль стал героем

В серии пенальти вратарь Парагвая Орландо Хиль стал главным героем встречи.

Он:

  • отбил удар Кая Хавертца;

  • а также отразил пенальти Ника Вольтемаде.

Джонатан Та, в свою очередь, не смог точно пробить по воротам.

Парагвай в 1/8 финала

В серии пенальти Парагвай одержал победу со счетом 4:3.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Германия — Парагвай — 1:1
Серия пенальти — 3:4

Голы: Энсисо, 42 — Хавертц.

Таким образом, Германия покидает турнир, а Парагвай выходит в 1/8 финала чемпионата мира.

Еще одна большая сенсация плей-офф

Германия считалась фаворитом по составу и опыту. Однако Парагвай благодаря дисциплинированной игре, психологической устойчивости и уверенным действиям вратаря выбил сильного соперника из турнира.

Как вы думаете, как далеко зайдет сенсационный путь Парагвая? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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