ЧМ-2026. Парагвай сенсационно обыграл Германию в серии пенальти
В 1/16 финала ЧМ-2026 произошла громкая сенсация. Сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и обеспечила себе выход в 1/8 финала.
В драматическом матче судьбу встречи определили вмешательство VAR, отмененный гол и решающие сейвы голкипера Орландо Хиля.
Энсисо открыл счет
Первый гол в матче был забит на 42-й минуте.
Нападающий Парагвая Хулио Энсисо нанес точный удар, выведя свою команду вперед. Германия завершила первый тайм при счете 0:1.
Хаверс восстановил равновесие
В начале второго тайма Германия усилила давление.
Кай Хавертц забил гол, сравняв счет — 1:1. В основное время больше голов забито не было, и матч перешел в дополнительное время.
Гол Германии был отменен после вмешательства VAR
На 102-й минуте дополнительного времени Джонатан Та вывел Германию вперед.
Однако VAR пересмотрел эпизод. Было установлено, что Вальдемар Антон помешал вратарю при забитом голе, и взятие ворот было отменено.
Радость Германии была недолгой — решение VAR вернуло счет в матче 1:1.
В оставшееся время команды так и не смогли определить победителя.
Орландо Хиль стал героем
В серии пенальти вратарь Парагвая Орландо Хиль стал главным героем встречи.
Он:
отбил удар Кая Хавертца;
а также отразил пенальти Ника Вольтемаде.
Джонатан Та, в свою очередь, не смог точно пробить по воротам.
Парагвай в 1/8 финала
В серии пенальти Парагвай одержал победу со счетом 4:3.
ЧМ-2026. 1/16 финала
Германия — Парагвай — 1:1
Серия пенальти — 3:4
Голы: Энсисо, 42 — Хавертц.
Таким образом, Германия покидает турнир, а Парагвай выходит в 1/8 финала чемпионата мира.
Еще одна большая сенсация плей-офф
Германия считалась фаворитом по составу и опыту. Однако Парагвай благодаря дисциплинированной игре, психологической устойчивости и уверенным действиям вратаря выбил сильного соперника из турнира.
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