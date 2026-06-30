Президент призвал поддержать сборную Узбекистана

·1·Спорт
Президент призвал поддержать сборную Узбекистана

Президент высказался об участии национальной сборной Узбекистана по футболу в чемпионате мира.

Он отметил, что весь народ с большим волнением следил за играми национальной команды на полях США и Мексики. Сборная Узбекистана противостояла командам Португалии, занимающей 5-е место в рейтинге ФИФА, Колумбии (13-е место), а также сборной Конго, многие игроки которой выступают в ведущих европейских клубах.

По словам Президента, эти встречи стали важным опытом для футболистов, позволившим им прочувствовать атмосферу чемпионата мира. Аббос Файзуллаев и Элдор Шомуродов забили свои первые голы на турнире, подарив радость болельщикам.

Также было отмечено, что в связи с участием национальной сборной в чемпионате мира высказываются разные мнения.

«Однако чрезмерно эмоциональная критика членов нашей сборной, защищавших честь Родины, и поиск виновных не свойственны нашему народу. Напротив, сегодня поддержка и поднятие их боевого духа важны как никогда», — заявил Президент.

На совещании была поставлена задача создать еще более широкие условия для развития футбола и увеличить инвестиции в отрасль для достижения больших побед. В первую очередь планируется усилить внимание к детскому футболу, превратив этот вид спорта в общенациональное движение.

Подготовка сборной Узбекистана к Кубку Азии, который пройдет в январе следующего года в Саудовской Аравии, начнется уже сейчас.

«Мы верим в нашу команду и вместе со всем народом поддержим ее и на этом турнире», — сказал Президент.

УзбекистанПортугалияКолумбияКонгоАббос ФайзуллаевЭлдор Шомуродов
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