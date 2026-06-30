Джуд Беллингем хочет примерить на себя роль нового Джеймса Бонда

·35·Спорт
Джуд Беллингем хочет примерить на себя роль нового Джеймса Бонда

Звезда «Реал Мадрида» и сборной Англии Джуд Беллингем сообщил, что после завершения футбольной карьеры хочет попробовать себя в неожиданной сфере. 23-летний полузащитник, ярко выступающий на Чемпионате мира 2026 года, раскрыл намерение в будущем исполнить роль знаменитого шпиона Джеймса Бонда. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время Беллингем, выступающий в составе сборной Англии на мундиале в США, Канаде и Мексике, стал одним из настоящих открытий турнира. Помимо забитого гола в матче против Хорватии, завершившемся со счетом 4:2, он был признан «Лучшим игроком матча» в играх против Ганы и Панамы. Сборная Англии вышла в плей-офф и готовится к четвертьфиналу против сборной ДР Конго.

Принимая участие в программе «Чемпионат мира Афтер Хурс» на телеканале Фокс, футболист рассказал о своих интересах вне футбола, отмевив, что актерское мастерство всегда его привлекало. В беседе с известным ведущим Джеймсом Корденом Беллингем признался, что посмотрел все фильмы «бондианы» и является преданным поклонником этого персонажа.

Амбиции в мире кино

«Меня часто спрашивают, чем я буду заниматься после футбола. Я много думал об этом и каждый раз прихожу к одному ответу: я хотел бы сняться в кино. Особенно роль Джеймса Бонда — это моя мечта. Я пересмотрел все части с Шоном Коннери и Роджером Муром. Нового Бонда ведь еще не нашли, верно?» — пошутил футболист.

В ходе шоу Беллингем продемонстрировал свои актерские способности, мастерски произнеся знаменитую фразу: «Мое имя Бонд, Джеймс Бонд». Также он вместе с ведущим воссоздал известную сцену в зале суда из фильма «Несколько хороших парней». Его поведение перед камерой и непринужденность привлекли внимание болельщиков и специалистов.

Однако, как сообщает Goal.com, кастинг-директора оценивают возможности футболиста в этом направлении несколько иначе. По мнению Дебби МакВильямс, кастинг-директора фильмов о Джеймсе Бонде, всемирная известность Беллингема может стать помехой. По словам специалиста, актер, исполняющий роль шпиона, должен быть загадочным, и люди должны знать о его личной жизни как можно меньше.

Несмотря на это, Джуд Беллингем пока сосредоточил все свое внимание на победе в Чемпионате мира и успехах в «Реал Мадриде». Актерские же мечты футболиста остаются интересными планами, которые могут быть реализованы после завершения его карьеры.

Джуд БеллингемРеал МадридАнглияЧемпионат мираДжеймс Бонд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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