Эндрик готов вернуться в Реал Мадрид: бразильский форвард рассказал об отношениях с Анчелотти

Юная звезда сборной Бразилии Эндрик после успешного участия в чемпионате мира открыто высказался о своих планах на будущее и отношениях с Карло Анчелотти. Нападающий, внесший вклад в победу в важном матче группового этапа против Японии, заявил о своей готовности открыть новую страницу в карьере в составе Реал Мадрида. Об этом сообщает Goal.com сообщает в материале.

То, что в первых играх турнира он оставался на скамейке запасных, стало поводом для различных мемов и критики в социальных сетях. Однако футболист, полностью отыгравший второй тайм в матче с Японией, подчеркнул, что полностью поддерживает решения тренера. По информации издания AS, Эндрик считает последние шесть месяцев своей карьеры самым важным периодом в жизни.

Успех в аренде и чемпионат мира

Проведя первую половину сезона в Реал Мадриде с ограниченной игровой практикой, Эндрик был отдан в аренду в клуб Лион. Успешный период во Франции позволил ему не только продемонстрировать свой потенциал, но и получить шанс попасть в состав сборной на чемпионат мира. Футболист выразил благодарность руководству Лиона за оказанное доверие.

В начале турнира поползли слухи о якобы имевшемся разногласии между Эндриком и Карло Анчелотти. Нападающий, вышедший на поле в ничейном матче с Марокко и получивший очень мало времени в играх против Гаити и Шотландии, развеял все сомнения. По его словам, Анчелотти — опытный специалист, который всегда ставит интересы команды выше личных интересов.

Тактика Анчелотти и планы на будущее

«Он великолепный тренер и очень хорошо знает, что делает. Анчелотти принимает решение, которое будет лучшим для команды, а не для болельщиков или Эндрика», — отметил молодой форвард. Советы тренера о необходимости быть терпеливым принесли свои плоды, и выход Эндрика на замену в игре с Японией стал решающим фактором в изменении исхода встречи.

В настоящее время футболист, обеспечивший сборной Бразилии выход в четвертьфинал, с нетерпением ждет возвращения в Мадрид после завершения турнира. Для болельщиков Реал Мадрида это хорошая новость, так как Эндрик, набравшийся опыта и психологически окрепший в аренде, должен усилить линию атаки «сливочных» в новом сезоне.

Напомним, что трансфер Эндрика и процесс его адаптации в Мадриде находятся в центре внимания европейской спортивной прессы. Его уверенная игра в национальной команде еще больше укрепила доверие руководства Реал Мадрида к нему.